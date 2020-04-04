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AK Parti’nin İstişare ve Değerlendirme Toplantısı telekonferans sistemiyle yapıldı

BİLECİK HABERLERİ  | 04.04.2020 13:15 | Son Güncelleme

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, İlçe Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısını telekonferans sistemiyle yaptı.Dünyayı saran Korona virüs Covid-19 tedbirleri kapsamında tüm kongreleri ve toplantıları iptal eden AK Parti’de toplantılar telekonferans sistemiyle oluyor.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, İlçe Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısını telekonferans sistemiyle yaptı.
Dünyayı saran Korona virüs Covid-19 tedbirleri kapsamında tüm kongreleri ve toplantıları iptal eden AK Parti’de toplantılar telekonferans sistemiyle oluyor. Bu tedbirler kapsamında AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, her ay düzenli olarak yaptıkları İlçe Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısını bu ay telekonferans sistemiyle yaptı. Kritik süreçlerden geçildiğini anlatan Karabıyık, "Herkes kendisinin, ailesinin ve çevresindekilerinin sağlığı için sosyal mesafesini korusun. Önlemek bizim elimizde" dedi.

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