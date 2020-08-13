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AK Parti’nin kuruluşunun 19. yılı

KARABÜK HABERLERİ  | 13.08.2020 17:36 | Son Güncelleme

AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, AK Parti’nin 19.

AK Parti’nin kuruluşunun 19. yılı

AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, AK Parti’nin 19. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Altınöz, mesajında, memleket sevdasıyla, "işimiz hizmet gücümüz millet" diyerek Cumhurbaşkanı ve Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde 14 Ağustos 2001 yılında çıktıkları kutlu yürüyüşün 19 yaşında olduğunu belirtti.
AK Parti’nin 18 yılı geride bırakırken ülkeyi hak ettiği noktaya taşıyacak adımları kararlılıkla attığını, bundan sonra da atmaya devam edeceğini ifade eden Altınöz, şunları kaydetti:
"Milletimize, ülkemize ve bayrağımıza sevdasını gecesine gündüzüne katıp çalışarak gösteren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde 19 yaşına ulaşan AK Partimiz ile Türkiye’yi hak ettiği noktaya taşımak için daha yapacak çok işimiz var. Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir kalkınmayı 18 yıla sığdıran partimiz bugün her zaman çalışkan ve dinamik teşkilatlarıyla yaşı 19 olmuştur. AK Parti yorulmak bilmeden çalışan kadrolarıyla karanlıkları aydınlığa çeviren bir meşalenin hikayesidir. AK Partimiz parti içi demokrasi, siyasi ahlak ve millet iradesini her zaman öncelik kabul ederek Türkiye siyasi tarihinde önemli adımlar atmış demokrasimizin üzerindeki vesayet anlayışını yıkarak yeni yönetim sistemi egemenlik kayıtsız şartsız milletindir demiştir. Türkiye siyasi tarihinde az rastlanacak bir siyasi başarıya ulaşan partimiz her seçimde başarısını yükselterek her zaman milletimizle omuz omuza yürümüştür. Demokrasimize yönelik saldırıları 15 Temmuz’da olduğu gibi milletimizle birlikte göğüsleyerek yoluna devam etmiştir. Şehrimiz 18 yıl boyunca iktidarımıza her zaman büyük bir destek göstermiş bu desteğini her geçen yıl arttırmaya devam etmektedir. Bizim derdimiz her zaman millet olmuştur. Hiç kimseyi ötekileştirmeden, fikri ne olursa olsun derdi millet olan herkese kapımız açıktır. Bizim teşkilat olarak öncelikli görevimiz ülkemizin bu tarihi süreçte nereden geldiğini, nerede olduğunu, nereye gittiğini milletimizle paylaşıp, milletimizin gücünü ve desteğini AK Parti’de toplayabilmektir. Bu kutlu yürüyüşümüzde ülkemizi aydınlık yarınlara taşıyan, birçok önemli başarıya ve hizmete katkı sunan tüm değerli mensuplarını kutluyor, şu anda hayatta olmayan teşkilat mensuplarımızı rahmetle anıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, AK Partimizin 19. kuruluş yıl dönümünün ülkemize ve milletimize hayırlara vesile olmasını diliyorum."

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