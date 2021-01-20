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AK Parti’nin yeni yönetimi ilk toplantısını yaptı

20.01.2021 11:03 | Son Güncelleme:
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AK Parti’nin yeni yönetimi ilk toplantısını yaptı

Kilis’te Yeni seçilen AK Parti İl Yönetim Kurulu üyeleri, bir araya gelerek, tanışma toplantısını yaptı.18 Ocak 2021 Pazartesi günü yapılan 7.Olağan İl Kongresinde seçilen yönetim kurulu ilk toplantısını gerçekleştirildi.İl Binasında gerçekleştirilen toplantıya AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, Kilis Milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger, Ahmet Salih Dal, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Merkez ilçe Başkanı Mehmet Nur Korkmaz ile AK Parti il yönetim kurulu üyeleri katıldı.Yönetim kurulu üyeleri tek tek söz alarak, yeni yönetimde yapmak istediklerini ifade ettiler.

Kilis’te Yeni seçilen AK Parti İl Yönetim Kurulu üyeleri, bir araya gelerek, tanışma toplantısını yaptı.
18 Ocak 2021 Pazartesi günü yapılan 7.Olağan İl Kongresinde seçilen yönetim kurulu ilk toplantısını gerçekleştirildi.
İl Binasında gerçekleştirilen toplantıya AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, Kilis Milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger, Ahmet Salih Dal, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Merkez ilçe Başkanı Mehmet Nur Korkmaz ile AK Parti il yönetim kurulu üyeleri katıldı.
Yönetim kurulu üyeleri tek tek söz alarak, yeni yönetimde yapmak istediklerini ifade ettiler. Milletvekilleri Dülger, Dal, İl Başkanı Karataş ile Belediye Başkanı Ramazan birer konuşma yaparak birlik beraberlik mesajı verdiler.

AK Parti’nin yeni yönetimi ilk toplantısını yaptı

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