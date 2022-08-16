Ak Portföy, Türkiye’nin en büyük portföy yönetimi şirketi oldu

İSTANBUL (AA) - Ak Portföy, yönettiği 143 milyar TL’yi aşan varlık büyüklüğü ile Türkiye’nin en büyük portföy yönetimi şirketi oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ak Portföy yönettiği varlık büyüklüğüyle dünyada da ilk 500 arasında yerini aldı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) verilerine göre, Ak Portföy temmuz itibarıyla yönettiği 143 milyar TL’yi aşan varlık büyüklüğü ile Türkiye’nin en büyük portföy yönetim şirketi oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ak Portföy Genel Müdürü Mehmet Ali Ersarı, şirketin sektörde her alanda lider olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Gücümüzü ve enerjimizi, ülkemizin ve sermaye piyasalarımızın geleceğine inanmaktan ve yatırımcılarımızın ihtiyaçlarına uygun çözümler geliştirme heyecanımızdan alıyoruz. Geleceğin inşasında sermaye piyasalarının rolü büyük önem taşıyor. Biz de bu doğrultuda, yatırımcılarımızın değişen ihtiyaçlarını ve beklentilerini anlayan ve yenilikçi ürünlerle bu ihtiyaçları karşılayan bir kurum olarak dünya standartlarında yeni nesil ürün ve hizmetler geliştiriyoruz. Zaman içinde ülkemizde tasarruf sahiplerinin birçok yeni varlık sınıfına kolayca yatırım yapabilmesini mümkün kılan rakipsiz bir ürün gamı ve yatırım fonu çeşitliliği yarattık; sonuç olarak yönettiğimiz 143 milyar TL’yi aşan büyüklük ile SPK verilerine göre Türkiye’nin en büyüğü olmayı başardık. Bu tarihi başarıda en büyük paya sahip tüm çalışma arkadaşlarıma ve iş ortaklarımıza teşekkür ediyorum. Ak Portföy kurulduğu günden bu yana ana misyonu tasarruf sahiplerinin birikim ve yatırımlarına değer katarak, sermaye piyasalarının gelişimini ve derinleşmesini desteklemektir."

Temel stratejilerini "yatırımcıların değişen ihtiyaç ve beklentilerini anlayan ve yenilikçi ürünlerle bu ihtiyaçları karşılayan bir şirket olmak" şeklinde belirlediklerini ifade eden Ersarı, bu kapsamda, yerli ve ileri teknolojilerden, yenilenebilir enerjiye, sağlıktan turizme kadar yatırımın geleceği çatısı altında farklı temalarda ürünler geliştirerek yatırımcılara sunduklarını bildirdi.

Ersarı, sözlerine şöyle devam eti:

"Bu temaların yanı sıra Türkiye’nin ihracat gücüne yatırım yapan ilk ve tek yatırım fonu olma özelliği taşıyan Ak Portföy İhracatçı Şirketler Hisse Senedi Fonumuz, Türkiye’de ilk kez Ak Portföy tarafından kurulmuş olan Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarımız ve benzeri birçok ürünümüz ile de ülkemizin potansiyeli yüksek seçilmiş şirketlerine yatırım yapma imkanı sunuyoruz. Sektörde her zaman ilkleri gerçekleştiren öncü bir kurum olarak, yatırımcılarımıza daha fazla katma değer oluşturabilecek yeni ürün ve hizmetler geliştirmeye aynı heyecan ve sorumluluk duygusuyla devam edeceğiz."

