YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Ak Portföy, Türkiye’nin en büyük portföy yönetimi şirketi oldu

Ak Portföy, Türkiye’nin en büyük portföy yönetimi şirketi oldu

16.08.2022 11:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ak Portföy Genel Müdürü Mehmet Ali Ersarı: - "Gücümüzü ve enerjimizi, ülkemizin ve sermaye piyasalarımızın geleceğine inanmaktan ve yatırımcılarımızın ihtiyaçlarına uygun çözümler geliştirme heyecanımızdan alıyoruz"

İSTANBUL (AA) - Ak Portföy, yönettiği 143 milyar TL’yi aşan varlık büyüklüğü ile Türkiye’nin en büyük portföy yönetimi şirketi oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ak Portföy yönettiği varlık büyüklüğüyle dünyada da ilk 500 arasında yerini aldı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) verilerine göre, Ak Portföy temmuz itibarıyla yönettiği 143 milyar TL’yi aşan varlık büyüklüğü ile Türkiye’nin en büyük portföy yönetim şirketi oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ak Portföy Genel Müdürü Mehmet Ali Ersarı, şirketin sektörde her alanda lider olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Gücümüzü ve enerjimizi, ülkemizin ve sermaye piyasalarımızın geleceğine inanmaktan ve yatırımcılarımızın ihtiyaçlarına uygun çözümler geliştirme heyecanımızdan alıyoruz. Geleceğin inşasında sermaye piyasalarının rolü büyük önem taşıyor. Biz de bu doğrultuda, yatırımcılarımızın değişen ihtiyaçlarını ve beklentilerini anlayan ve yenilikçi ürünlerle bu ihtiyaçları karşılayan bir kurum olarak dünya standartlarında yeni nesil ürün ve hizmetler geliştiriyoruz. Zaman içinde ülkemizde tasarruf sahiplerinin birçok yeni varlık sınıfına kolayca yatırım yapabilmesini mümkün kılan rakipsiz bir ürün gamı ve yatırım fonu çeşitliliği yarattık; sonuç olarak yönettiğimiz 143 milyar TL’yi aşan büyüklük ile SPK verilerine göre Türkiye’nin en büyüğü olmayı başardık. Bu tarihi başarıda en büyük paya sahip tüm çalışma arkadaşlarıma ve iş ortaklarımıza teşekkür ediyorum. Ak Portföy kurulduğu günden bu yana ana misyonu tasarruf sahiplerinin birikim ve yatırımlarına değer katarak, sermaye piyasalarının gelişimini ve derinleşmesini desteklemektir."

Temel stratejilerini "yatırımcıların değişen ihtiyaç ve beklentilerini anlayan ve yenilikçi ürünlerle bu ihtiyaçları karşılayan bir şirket olmak" şeklinde belirlediklerini ifade eden Ersarı, bu kapsamda, yerli ve ileri teknolojilerden, yenilenebilir enerjiye, sağlıktan turizme kadar yatırımın geleceği çatısı altında farklı temalarda ürünler geliştirerek yatırımcılara sunduklarını bildirdi.

Ersarı, sözlerine şöyle devam eti:

"Bu temaların yanı sıra Türkiye’nin ihracat gücüne yatırım yapan ilk ve tek yatırım fonu olma özelliği taşıyan Ak Portföy İhracatçı Şirketler Hisse Senedi Fonumuz, Türkiye’de ilk kez Ak Portföy tarafından kurulmuş olan Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarımız ve benzeri birçok ürünümüz ile de ülkemizin potansiyeli yüksek seçilmiş şirketlerine yatırım yapma imkanı sunuyoruz. Sektörde her zaman ilkleri gerçekleştiren öncü bir kurum olarak, yatırımcılarımıza daha fazla katma değer oluşturabilecek yeni ürün ve hizmetler geliştirmeye aynı heyecan ve sorumluluk duygusuyla devam edeceğiz."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Akbank Çocuk Tiyatrosu 50'nci yılını kutluyorAkbank Çocuk Tiyatrosu 50'nci yılını kutluyor
Çanakkale'de yıldırım isabet eden genç hayatını kaybettiÇanakkale'de yıldırım isabet eden genç hayatını kaybetti
Başkentteki fırtına ve sağanak nedeniyle ağaçlar devrildi, sürücüler yollarda kaldıBaşkentteki fırtına ve sağanak nedeniyle ağaçlar devrildi, sürücüler yollarda kaldı
Anahtar Kelimeler:
ak portföy

İstanbul Namaz Vakitleri 16 Ağustos Salı

İmsak
04:31
Sabah
06:07
Öğle
13:14
İkindi
17:02
Akşam
20:10
Yatsı
21:40

İstanbul Nöbetçi Eczaneler16 Ağustos Salı

Deniz Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Hadımköy Şirin Eczanesi
Arnavutkoy
Deva Eczanesi
Arnavutkoy
Palladıum Eczanesi
Atasehir
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bikinili paylaşımı olay oldu! Yorumlar peşi sıra geldi

Bikinili paylaşımı olay oldu! Yorumlar peşi sıra geldi

Röntgeni görenin canı acıyor: Metal çubuk saplandı!

Röntgeni görenin canı acıyor: Metal çubuk saplandı!

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Mucizevi faydaları var! Türkiye'nin en değerli meyvelerinden

Mucizevi faydaları var! Türkiye'nin en değerli meyvelerinden

Ülkeyi ayağa kaldıran bikinili poz yeniden gündemde

Ülkeyi ayağa kaldıran bikinili poz yeniden gündemde

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.