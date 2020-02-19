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Ak-Pres Turquality programına kabul edildi

BURSA HABERLERİ  | 19.02.2020 14:45 | Son Güncelleme

Ak-Pres devlet destekli markalaşma programı Turquality’e kabul edildi.Bursa ve Sakarya’daki 50 bin metrekarelik alanı kapsayan fabrikalarında dünya devi otomobil firmalarına şekillendirilmiş sac parça üretimi yapan Ak-Pres, geçen yıl Mart ayında aynı programa kabul edilen kardeş kuruluş Toksan ile birlikte küresel marka olma yönünde çalışmalarını sürdürecek.

Ak-Pres Turquality programına kabul edildi

Ak-Pres devlet destekli markalaşma programı Turquality’e kabul edildi.
Bursa ve Sakarya’daki 50 bin metrekarelik alanı kapsayan fabrikalarında dünya devi otomobil firmalarına şekillendirilmiş sac parça üretimi yapan Ak-Pres, geçen yıl Mart ayında aynı programa kabul edilen kardeş kuruluş Toksan ile birlikte küresel marka olma yönünde çalışmalarını sürdürecek. Küçükoğlu Holding Sanayi Grup Başkanı Tolga Türkaslan, grup bünyesindeki firmaların otomotiv yan sanayi alanında istihdam ve ihracatı ile Türkiye ekonomisine değer kattıklarını, diğer taraftan da küresel marka olma çabası içinde olduklarını söyledi. Küresel pazarın güçlü oyuncuları arasına girmek için sürdürülebilir büyüme ile rekabet güçlerini artırmayı hedeflediklerini belirten Tolga Türkaslan, Toksan’ın ardından Ak-Pres’in de Turquality programına kabul edilmesinin gururunu yaşadıklarını dile getirdi.
Tolga Türkaslan, dünya çapında güçlü Türk markaları oluşturularak Türkiye’nin ihracatının artırılmasını, Türk Malı imajıyla Türkiye’nin itibarının güçlendirilmesini ve seçilmiş marka potansiyeli olan firmaların desteklenmesini hedefleyen programa gerekli koşullarını sağlayan firmaların kabul edildiğini hatırlattı. Turquality programının dünyadaki devlet destekli tek markalaşma programı olduğunu belirten Tolga Türkaslan, uluslararası pazarlarda kaliteli Türk Malı imajının yerleştirilmesinin hedeflendiğini hatırlatarak şöyle konuştu:
“Küçükoğlu Holding 2025 Stratejik Planına uygun olarak, küresel pazarda başarılı olmak için sistemli çalışmalar yürütüyoruz. Holding şirketlerimizden Toksan’ın ardından şimdi de Ak-Pres programa kabul edildi. Bağımsız kuruluşlarca yapılan değerlendirme sonucunda programa kabul edilen Ak Pres şirketimiz ve geçen yıl programa dahil olan Toksan şirketimiz, küresel pazarda gelişmek için strateji, operasyon, organizasyon ve teknoloji konusunda danışmanlık desteği alacak. Program kapsamında alacağımız desteklerle dünyaca tanınan güçlü Türk markaları arasında yer almayı, ülkemizin ihracatının artırılmasına destek olmayı ve kendi markamızı oluşturup, ’Türk Malı’ imajına katkıda bulunarak ülkemizin yurtdışındaki itibarının artırılmasını hedefliyoruz.”
Tolga Türkaslan, yönetim bölümlerine yönelik eğitim desteğiyle insan kaynaklarını güçlendireceklerini, Ak-Pres’in çeşitli iletişim ve tanıtım faaliyetleri ile yurt dışında olumlu Türk Malı imajını tutunduracaklarını vurguladı. Türkaslan, Toksan ve Ak-Pres’in marka potansiyelini ve bilincini artırmak isteyen Türk firmaları üzerinde yönlendirici ve cesaretlendirici rol üstleneceğini sözlerine ekledi.

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