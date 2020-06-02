YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Ak Sevdalılar bedensel engelli genci sevindirdi

Ak Sevdalılar bedensel engelli genci sevindirdi

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 02.06.2020 13:36 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da yaşayan bedensel ve zihinsel engelli Yusuf Koç’un tekerlekli sandalye ihtiyacı olduğunu öğrenen oyuncu ve öğretmen Miraç Can Ergenekon aracılığıyla durumdan haberdar olan Ak Sevdalılar Yardımlaşma Derneği olaya el koyup, engelli gencin ihtiyacını karşıladı.Oyuncu ve öğretmen Miraç Can Ergenekon aracılığıyla Diyarbakır Gaziler Musa Anter Caddesinde ikamet eden 20 yaşındaki Yusuf Koç’u evinde ziyaret eden Diyarbakır Ak Sevdalılar Yardımlaşma Derneği Başkanı Mihdat Kavmaz ile Ak Sevdalılar Yardımlaşma Derneği Proje Koordinatörü Ezgi Ergünlü, tekerlekli sandalye sürprizi yaptı.

Diyarbakır’da yaşayan bedensel ve zihinsel engelli Yusuf Koç’un tekerlekli sandalye ihtiyacı olduğunu öğrenen oyuncu ve öğretmen Miraç Can Ergenekon aracılığıyla durumdan haberdar olan Ak Sevdalılar Yardımlaşma Derneği olaya el koyup, engelli gencin ihtiyacını karşıladı.
Oyuncu ve öğretmen Miraç Can Ergenekon aracılığıyla Diyarbakır Gaziler Musa Anter Caddesinde ikamet eden 20 yaşındaki Yusuf Koç’u evinde ziyaret eden Diyarbakır Ak Sevdalılar Yardımlaşma Derneği Başkanı Mihdat Kavmaz ile Ak Sevdalılar Yardımlaşma Derneği Proje Koordinatörü Ezgi Ergünlü, tekerlekli sandalye sürprizi yaptı. Tekerlekli sandalyesi kırılan ve ailenin maddi imkansızlığından dolayı bu ihtiyacını gideremeyen 20 yaşındaki Yusuf Koç, binadan inemediği için her gün evinin penceresinden dışarıyı seyrediyordu. Oyuncu ve öğretmen Miraç Can Ergenekon tarafından pencere kenarında fark edilen Yusuf Koç, tekerlekli sandalyesi olmadığı için binadan inemediğini söyledi. Ergenekon bu durumu Diyarbakır Ak Sevdalılar Yardımlaşma Derneği Başkanı Mihdat Kavmaz ile paylaştı. Kavmaz’ın haber vermesinin ardından Ak Sevdalılar Yardımlaşma Derneği Proje Koordinatörü Ezgi Ergünlü tarafından Yusuf Koç’a bir adet donanımlı tekerlekli sandalye temin edildi. Temin edilen tekerlekli sandalye Diyarbakır Ak Sevdalılar Yardımlaşma Derneği Başkanı Mihdat Kavmaz, Derneğin Proje Koordinatörü Ezgi Ergünlü ile Oyuncu ve Öğretmen Miraç Can Ergenekon tarafından Yusuf Koç’un evine götürüldü.

Koç, sandalyeyi görünce mutluluğunu gizleyemedi
Tekerlekli sandalyeyi gören bedensel ve zihinsel engelli Yusuf Koç, mutluluğunu gizleyemedi. Yusuf Koç’un 5 kardeşten biri olduğu ve babasının da çalışmadığı belirtildi. Diyarbakır Ak Sevdalılar Yardımlaşma Derneği Proje Koordinatörü Ezgi Ergünlü, Yusuf Koç’un bu durumunu öğrendikten sonra harekete geçtiklerini ve ihtiyacı hemen giderdiklerini söyledi. Engelli bireylerin her türlü ihtiyacını gidermek için çalıştıklarını dile getiren Ergünlü, “Yusuf Koç tekerlekli sandalyeyi görünce çok mutlu oldu. Bu mutluluğu paylaşmamıza vesile olan oyuncu ve öğretmen Miraç Can Ergenekon’a da teşekkür ederiz. Bu durumu öğrenir öğrenmez tekerlekli sandalyeyi temin ederek getirdik. Yusuf ve ailesi bu duruma çok mutlu oldu, biz de bu durumu görünce çok mutlu olduk” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Aslında bu kadar büyükmüş! Aslında bu kadar büyükmüş!
PARTNER Ünlü oyuncudan olay yaratan paylaşım! Ünlü oyuncudan olay yaratan paylaşım!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Çengelköy Börekçisi ve Lokanta Nevnihal, korona krizini çiğ börek servisiyle atlattı

Çengelköy Börekçisi ve Lokanta Nevnihal, korona krizini çiğ börek servisiyle atlattı

Vali Akın, Mucur ilçesinde covid-19 salgın süreci çalışmalarını inceledi

Vali Akın, Mucur ilçesinde covid-19 salgın süreci çalışmalarını inceledi

Tarım alanlarında dolu zararı

Tarım alanlarında dolu zararı

Kaymakam Arcaklıoğlu: "Köylerimize hizmet vermeye devam ediyoruz"

Kaymakam Arcaklıoğlu: "Köylerimize hizmet vermeye devam ediyoruz"

Tavşanburnu Tabiat Parkı, ziyarete açıldı

Tavşanburnu Tabiat Parkı, ziyarete açıldı

Öğrencilere destek Menderes Belediyesinden

Öğrencilere destek Menderes Belediyesinden

Diyarbakır Namaz Vakitleri 2 Haziran Salı

İmsak
03:06
Sabah
04:51
Öğle
12:22
İkindi
16:15
Akşam
19:43
Yatsı
21:21

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Büyükşehir Belediyesinden çocuklara resim etkinliği

Büyükşehir Belediyesinden çocuklara resim etkinliği

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Karakoç: “Diyarbakır ile ilgili önemli projeleri hayata geçireceğiz”

Karakoç: “Diyarbakır ile ilgili önemli projeleri hayata geçireceğiz”

Diyarbakır’da ‘anadolu’nun İslam’a Açılan İlk Kapısı’ Paneli

Diyarbakır’da ‘anadolu’nun İslam’a Açılan İlk Kapısı’ Paneli

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.