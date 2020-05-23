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Ak Sevdalılar Derneği, bayram öncesi ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 23.05.2020 15:48 | Son Güncelleme

Diyarbakır Ak Sevdalılar Derneği Başkanı Mihdat Kavmaz ve proje uzmanı Ezgi Ergünlü koordinesinde tespit edilen yetim, mağdur, engelli ve dul vatandaşlara Ramazan Bayramı öncesi hazırlanan gıda kolileri teslim edilerek yüzleri güldürdü.Ak Sevdalılar Derneği Diyarbakır’da Ramazan Bayramı öncesi daha önce tespit ettiği ihtiyaç sahibi vatandaşların kalplerine dokunarak yüzleri güldürdü.

Diyarbakır Ak Sevdalılar Derneği Başkanı Mihdat Kavmaz ve proje uzmanı Ezgi Ergünlü koordinesinde tespit edilen yetim, mağdur, engelli ve dul vatandaşlara Ramazan Bayramı öncesi hazırlanan gıda kolileri teslim edilerek yüzleri güldürdü.
Ak Sevdalılar Derneği Diyarbakır’da Ramazan Bayramı öncesi daha önce tespit ettiği ihtiyaç sahibi vatandaşların kalplerine dokunarak yüzleri güldürdü. Hazırlanan gıda kolileri proje uzmanı Ezgi Ergünlü koordinesinde dağıtıldı. Ak Sevdalılar Derneği Başkanı Mihdat Kavmaz, Ramazan Bayramının gelmesi ile yoksul, mağdur konumdaki insanlara Allah’ın emri gereği yardımcı olmak, sofralarını paylaşmak adına bir çalışma gerçekleştirdiklerini söyledi. Kavmaz, “Son derece hassas gerçekleştirdiğimiz bu çalışmamızda yine uzun bir süre Sur olaylarından dolayı mağdur olan esnaflarımız dan alışveriş yaparak az da olsa onlara da katkı sunmak istedik. Sulh içinden temin edilen gıda malzemelerimizi ihtiyaç sahiplerimize bir yardım olarak değil, Rabbimizin emri olarak paylaşmayı esas alarak dağıtmaya özen gösterdik. Bundan sonraki süreçte de yaşamın tüm katmanları ile alakalı, elimizden geldikçe mağdur vatandaşlarımızla birlikte yaralarını sarmayı, çözüm geliştirmeyi ve birlikte her türlü zorluğa göğüs germek adına kurduğumuz merkezde mücadele edeceğiz. Zaman içerisinde çalışmalarımız sürekli artarak gelişip büyüyecektir. Biz Ak Sevdalılar derneği olarak gönül verdiğimiz kentimize, vatandaşlarımızın dertlerine, ihtiyaçlarına elimizden geldikçe, imkanlar doğrultusunda cevap vermeye çalışacağız” dedi.

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