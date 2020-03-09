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Akademi derslerine muhabbet molası

KOCAELİ HABERLERİ  | 09.03.2020 11:29 | Son Güncelleme

Akademi Liselerde Divan-ı Muhabbet dersleriyle öğrenciler kendi aralarında bilgi paylaşımında bulunuyor.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı olarak lisede eğitim gören ve mezun öğrencilere yönelik okula hazırlık ve sosyal eğitim programı adı altında ücretsiz hizmet veren Akademi Liselerde Divan-ı Muhabbet dersleriyle öğrenciler kendi aralarında muhabbet ediyor.

Akademi Liselerde Divan-ı Muhabbet dersleriyle öğrenciler kendi aralarında bilgi paylaşımında bulunuyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı olarak lisede eğitim gören ve mezun öğrencilere yönelik okula hazırlık ve sosyal eğitim programı adı altında ücretsiz hizmet veren Akademi Liselerde Divan-ı Muhabbet dersleriyle öğrenciler kendi aralarında muhabbet ediyor. Kısa süreliğine de olsa yoğun ders temposuna mola veren gençler, aynı zamanda sosyal ve kültürel konularda da bilgi sahibi oluyor. Divan-ı Muhabbet dersleri ile öğrencilerin öz güven sorunu da gideriliyor. Farklı konular hakkında görüşleri alınan öğrenciler hem konuşma kabiliyetlerini etkili hale getiriyorlar hem de topluluk içinde fikir beyan etmeyi tecrübe ediniyorlar.

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