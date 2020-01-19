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  4. Akademi lisede hayaller ebruya kağıda işlendi

Akademi lisede hayaller ebruya kağıda işlendi

KOCAELİ HABERLERİ  | 19.01.2020 12:44 | Son Güncelleme

Akademi Lise öğrencilerine eğitimin yanında sanat ve sosyal yönlerine de katkı sağlanıyor.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ‘Kılavuz Gençlik’ projesi kapsamında Kocaeli genelinde 9 merkezde faaliyet gösteren Akademi Liselerde öğrencilerin bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif anlamda gelişimlerine katkıda bulunulması amacı ile yapılan çalışmalar güzel kazanımlar sağlıyor.

Akademi Lise öğrencilerine eğitimin yanında sanat ve sosyal yönlerine de katkı sağlanıyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ‘Kılavuz Gençlik’ projesi kapsamında Kocaeli genelinde 9 merkezde faaliyet gösteren Akademi Liselerde öğrencilerin bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif anlamda gelişimlerine katkıda bulunulması amacı ile yapılan çalışmalar güzel kazanımlar sağlıyor. Sanata ve sosyal faaliyetlere de oldukça önem gösterilen Akademi Liselerde, öğrencilerin eğitiminde yanında sanat ve sosyal yönlerine de katkı sağlanırken gençler sanat atölyelerinden biri olan Ebru atölyeleri ile hayallerini işliyor.
Akademi Lise öğrencileri Ebru, Hat ve Tezhip Sanatı ile Ney-Ritim-Bağlama ve Keman eğitimleri ile sanatsal yönlerini geliştirme imkânı bulurken, geleneksel sanatlar atölyesinde birbirinden renkli ebru çalışmaları yapıyor. Bu kapsamda 2019 yılında Ebru Atölyesinden 3 bin 190 öğrenci faydalandı.

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