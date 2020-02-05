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Akademi Lise’de ikinci dönem heyecanı başladı

KOCAELİ HABERLERİ  | 05.02.2020 12:54 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı lise ve mezun öğrencilere okula hazırlık ve sosyal eğitim programı adı altında ücretsiz hizmet veren Akademi Lise’lerde 2019/2020 eğitim öğretim yılı ikinci dönemi başladı.Kocaelili lise öğrencileri, bu dönem yine Akademi Lise’deki ücretsiz eğitim hizmetlerinden yararlanacak.Kılavuz Gençlik’ projesi kapsamında‘Kılavuz Gençlik’ projesi kapsamında Kocaeli genelinde 9 merkezde faaliyet gösteren Akademi Liseler, gençlerin, milli ve manevi değerlerine bağlı, ahlaki, sosyal, akademik alanda olumlu gelişimine katkı sağlıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı lise ve mezun öğrencilere okula hazırlık ve sosyal eğitim programı adı altında ücretsiz hizmet veren Akademi Lise’lerde 2019/2020 eğitim öğretim yılı ikinci dönemi başladı.
Kocaelili lise öğrencileri, bu dönem yine Akademi Lise’deki ücretsiz eğitim hizmetlerinden yararlanacak.
Kılavuz Gençlik’ projesi kapsamında
‘Kılavuz Gençlik’ projesi kapsamında Kocaeli genelinde 9 merkezde faaliyet gösteren Akademi Liseler, gençlerin, milli ve manevi değerlerine bağlı, ahlaki, sosyal, akademik alanda olumlu gelişimine katkı sağlıyor. Başarılı, özgüven sahibi, sanat, müzik, kültür ve sportif faaliyetleri ile aktif, erdem sahibi bir gençlik yetiştirmek için önemli bir alan haline gelen Akademi Liseler, bu hedef doğrultusunda kültürel geziler, spor faaliyetleri, bilgi destek programı, değerler eğitimi, geleneksel el sanatları atölyeleri, gençlik kampları, enstrüman kursları, okuma grupları, duyarlılık oluşturmak amacı ile gerçekleştirilen toplumsal projeler, yarışmalar ve söyleşi programları, yazarlık okulu atölyeleri ve danışmanlık hizmeti gibi birçok alanda çalışma yapıyor.
Ücretsiz ve kaliteli eğitim
Gençlerin Akademi Lise’ye olan ilgisi çok yoğun. Akademi Liseler özellikle son yıllarda ortaya koyduğu ücretsiz ve kaliteli eğitim ile öğrencilerin vazgeçilmez adresi oluyor.
Körfez’e Akademi Lise geliyor
Lise okuyan gençlerin hem derslerinde hem de üniversiteye hazırlıklarında önemli rol oynayan Akademi Lise İzmit, Gebze, Karamürsel, Kandıra, Dilovası, Kartepe, Gölcük ve Derince şubelerinde faaliyet gösteriyor. Akademi Lise yakın bir zaman içinde ilk defa Körfez ilçesinde öğrencilere hizmet vermeye başlayacak.
Akademi Lise şubeleri
Akademi Liselerden, 9-10-11 ve 12.sınıf ve mezun öğrenciler yararlanabiliyor. Başvurularını gerçekleştirip, merkezlerde verilen tüm hizmetler için ayrıca detaylı bilgi almak isteyen veliler ve öğrenciler İzmit, Karamürsel, Kandıra, Dilovası, Kartepe, Gölcük, Gebze ve Derince şubelerine giderek bilgi alabiliyor.

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Golcuk
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Dilovasi
Duru Eczanesi
Darica
Neşe Eczanesi
Gebze
Filiz Eczanesi
Korfez
Çınar Eczanesi
Izmit
Handan Eczanesi
Karamursel
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