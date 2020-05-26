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Akademi Lise’de online deneme sınavları

KOCAELİ HABERLERİ  | 26.05.2020 13:02 | Son Güncelleme

Akademi Lise öğrencilerine yapılan online deneme sınavları ile gençlerin evde kalmalarına olumlu katkı sağlanıyor.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, korona virüs tedbirleri çerçevesinde birçok çalışma yaparken ödüllü gençlik projesi Kılavuz Gençlik Modeli ise 7’den 27’ye gençleri kapsayacak birçok etkinlik düzenliyor.

Akademi Lise öğrencilerine yapılan online deneme sınavları ile gençlerin evde kalmalarına olumlu katkı sağlanıyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, korona virüs tedbirleri çerçevesinde birçok çalışma yaparken ödüllü gençlik projesi Kılavuz Gençlik Modeli ise 7’den 27’ye gençleri kapsayacak birçok etkinlik düzenliyor. Bu doğrultuda Akademi Lise öğrencilerine yapılan online deneme sınavları ile gençlerin evde kalmalarına olumlu katkı sağlanıyor. Eğlenceli ve öğretici sosyal medya içeriklerinin yanında sınavlara hazırlanan gençler için aşamalı olarak YKS, TYT ve AYT deneme sınavları online olarak gerçekleştiriliyor.
Eğitici, öğretici ve eğlendirici projelerle gençlerin evde kalma süreçlerini daha iyi geçirmeyi amaçlayan Akademi Lise Koordinasyon Merkezi, öğrencilere zaman zaman kitaplar da gönderen eğitmenler özelikle sosyal medya yolu ile öğrencilerinin ihtiyaçlarını karışılıyor. Sınavlara yoğun ilgi gösteren Akademi Lise’li gençler de sosyal medya yoluyla Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkürlerini iletiyor.

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