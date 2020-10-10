Akademisyen astrofotoğrafçılık hayali için 6 yıldır Bitlis'in dağlarında fotoğraf çekiyor

Çocukluğundan bu yana evrende yalnız olup olmadıklarını, gökyüzünde neler olduğunu merak ettiğini belirten Önen, bu nedenle uzay fotoğrafçılığına ilgi duyduğunu anlattı.

Gökyüzünün gizemli yapısını fotoğraflayabilmek için uzay teknolojileri, teleskop, fotoğrafçılık ve bilgisayar programcılığı üzerine 3 yıl eğitim alan Önen, daha sonra çekim için gerekli ekipmanları temin etti.

Kainatın derinliklerinde milyarlarca yıldızın ve galaksinin bulunduğunu, insanoğlunun da sürekli bir arayış içinde olduğunu aktaran Önen, "Elimizde profesyonel bir teleskop var. Uzayın belli bir yerine kadar olan galaksileri çekebiliyorum. Bu teleskop benim merakımı gideriyor. Yaklaşık 30 kilogram ağırlığında. Taşıması ve kurulumu zor ancak sonunda güzel sonuçlar almak buna değiyor." dedi.

Önen, teleskopla bir yıldızı ya da galaksiyi çektikten sonra silik olarak makineye kayıt yaptığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Fotoğraf karesini çekip bilgisayarda işlemek bir ayımı alıyor. Belli dönemlerde 15 gün sahada çalıştıktan sonra bilgisayara aktardığım fotoğrafları 10-15 gün bilgisayarda işledikten sonra bir fotoğraf karesi ortaya çıkıyor. Çekim yapabilmem için havanın rüzgarlı, gökyüzünün bulutlu ve ay ışığının olmaması gerekiyor. Çekimlerim gece 21.00 gibi başlıyor ve gün doğumuna kadar devam ediyor. Bu fotoğrafları çekebilmek için sadece teleskop bilgileri değil bilgisayar yazılımları hakkında da bilginizin olması gerekiyor. 6 yıldır bu işle uğraşıyorum. Çocukluktan beri gökyüzü benim hayalimdi. Çocukluk hayalimi gerçekleştiriyorum. Bunun için 3 yıl eğitim aldım. Daha sonra profesyonel olarak çekim yapmaya başladım. Şimdiye kadar yaklaşık 50 kare fotoğraf çektim. Gökyüzüne yakın alemde neler var neler yok onu biliyorum."