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Akademisyen Ceren Damar Şenel mezarı başında anıldı

02.01.2022 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akademisyen Ceren Damar Şenel mezarı başında anıldı

Öğrencisi tarafından öldürülen akademisyen Ceren Damar Şenel, vefatının 3'üncü yılında mezarı başında anıldı.

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel'in, 2 Ocak 2019'da öğrencisinin silahlı saldırısıyla hayata veda etmesinin üstünden 3 yıl geçti.

Sevenleri Şenel'i anmak için Karşıyaka Mezarlığı'nda toplandı.

Şenel'in babası Mustafa Damar, annesi Feyzan Damar, Çankaya Üniversitesi'ndeki mesai arkadaşları, hocaları, arkadaşları ve akrabalarının katıldığı anma etkinliğinde, Şenel'in kabri başında Kur'an-ı Kerim okunduktan sonra dua edildi.

Mustafa Damar, tören sonrası yaptığı açıklamada, kızının katilinin ailesi ve avukatının, yargılama sürecindeki açıklamalarına tepki gösterdi.

Baba Damar, "Bu ülke, hak için, adalet için, çalışanın hakkını korumak için ve emeği korumak için canını feda eden bir Ceren gördü. Bu ülkenin yasalarına sıkı sıkıya sahip çıkan bir Ceren gördü ve şükür ki Ceren'e sahip olan, Ceren'e sahip çıkan milyonlar gördü." diye konuştu.

Acılarının büyük olduğunu, kızıyla her zaman gurur duyduğunu dile getiren Mustafa Damar, "Çünkü biz onu öyle yetiştirdik, haksızlıkların karşısında dimdik durmasını hep tavsiye ettik, öğütledik ve ona o şekilde örnek olmaya çalıştık ve o da o uğurda canını feda etti. İnşallah bir daha böyle olaylar yaşanmaz düşüncesiyle hepinize teşekkür ediyorum." dedi.

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