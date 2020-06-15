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Akademisyen evinde ölü bulundu

ERZİNCAN HABERLERİ  | 15.06.2020 19:51 | Son Güncelleme

Erzincan’da kısa bir süre önce emekli olan ve yalnız yaşayan akademisyen evinde ölü bulundu.Olay, bugün öğle saatlerinde Erzincan merkez Aşağı Çarşı Mahallesi Çarşı TOKİ’de meydana geldi.

Akademisyen evinde ölü bulundu

Erzincan’da kısa bir süre önce emekli olan ve yalnız yaşayan akademisyen evinde ölü bulundu.
Olay, bugün öğle saatlerinde Erzincan merkez Aşağı Çarşı Mahallesi Çarşı TOKİ’de meydana geldi. Sağlık problemleri nedeniyle kısa bir süre önce Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesinden ayrılarak emekli olan Doç. Dr. Ayhan Uçar’dan birkaç gündür haber alamayan yakınları evine gitti.
Yedek anahtarla eve giren Uçar’ın yakınları cesetle karşılaştı. Güvenlik güçlerinin olay yeri incelemelerinin ardından Doç. Dr. Ayhan Uçar’ın cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
Uçar’ın kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

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