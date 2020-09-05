Akademisyenler geliştirdikleri cihazla yüksek kalitede su altı haritalaması yapabilecek

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) akademisyenlerince geliştirilen insansız ikili araç sistemiyle, tekne ve dalgıçların giremediği yerlerde yüksek kalitede su altı haritalaması gerçekleştirilecek. Yaklaşık 3 yıl önce BEÜ Elektrik Elektronik ve Geomatik Mühendisliği bölümleri ile ODTÜ Elektrik ve Elektronik Bölümünde görevli akademisyenler, daha kaliteli su altı haritalaması elde etmek amacıyla "İnsansız Su Altı Aracıyla Yüksek Hassasiyetli Deniz Dibi Tabanı Projesi" için kolları sıvadı. TÜBİTAK destekli proje için geliştirdikleri insansız ikili araç sistemiyle su altı haritasını daha doğru bir şekilde elde etmek isteyen akademisyenler, su üstü haritalandırmada 2 metreye kadar yapılabilen hataları, su altı aracı kullanarak santimetre mesafesine düşürmeyi hedefliyor. Zonguldak BEÜ Mühendislik Fakültesi Geomatik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Kutoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, deniz dibi haritalamasının son derece önemli olduğunu belirtti.

Bazı koşullarda deniz dibi haritalamasının, klasik yöntemlerle deniz üstünden haritalamasının son derece güç olduğunu vurgulayan Kutoğlu, şöyle devam etti: "Çünkü deniz dibi topoğrafyasının bozuk olduğu kayalık yerlerde tam bir resim ortaya koyamıyorsunuz. Bu nedenle bundan birkaç sene evvel ODTÜ ile birlikte bir çalışma başlattık. Bu kapsamda su üstünden kontrol edilen bir araçla onun altına bağlanmış başka bir insansız araçla birlikte senkronize hareket edecek şekilde uzaktan kontrollü olarak klasik yöntemlerle deniz üstünden girilemeyen yerlere deniz dibinden ulaşılacak. Bu yerlerin detaylı haritasını yüksek doğrulukta çıkarılabilecek şekilde insansız ikili araç sistemi geliştirilmesi çalışmasını başlattık." - "Daha duyarlı, kaliteli su altı haritalaması gerçekleştirilmiş olacak" Kutoğlu, gerçekleştirdikleri denemede başarılı olduklarını aktararak, "Bu deneyler sonucunda test bölgesinde deniz dibi haritalaması su üstündeki katamarana bağlı su altı aracıyla harita çıkarılacak ve bunun su yapılarının inşası için gereken doğrulukta sonuçlara ulaşıp ulaşılmadığı kontrol edilecek. Su üstünde tekneyle gidemeyeceğiniz yerlere su altı cihazıyla gitmek mümkün olacak ve daha duyarlı, kaliteli su altı haritalaması gerçekleştirilmiş olacak." dedi.