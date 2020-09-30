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Akademisyenler, Tunceli’de EBA faaliyetlerini inceledi

TUNCELİ HABERLERİ  | 30.09.2020 09:47 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan bir heyet, Tunceli’ye gelerek uzaktan eğitimle ilgili yerinde incelemelerde bulundu.Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un talimatıyla oluşturulan bir heyet, bir çok ilde olduğu gibi Tunceli’ye de gelerek EBA ile ilgili incelemelerde bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan bir heyet, Tunceli’ye gelerek uzaktan eğitimle ilgili yerinde incelemelerde bulundu.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un talimatıyla oluşturulan bir heyet, bir çok ilde olduğu gibi Tunceli’ye de gelerek EBA ile ilgili incelemelerde bulundu. Akademisyenlerden oluşan heyet, Bulgurcular,Darıkent, Göktepe İlkokulu ve Ortaokullarıyla, Burmageçit İlkokulu’nun ziyaret etti. Heyet, ziyaretlerinde öğretmenlerle bir araya gelerek, uzaktan eğitim sürecine dair öğretmenlerin görüş ve önerilerini aldı.
İncelemelerde bulunan ekibe, İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci’nin yanı sıra İl Müdür Yardımcıları Serdar Parlak, Ali Ekber Küçük ve Nazım Alkaya da eşlik etti.
Covid-19 salgını nedeniyle ülke genelinde uzaktan ve yüz yüze devam eden eğitimlere ilişkin kentte yürütülen faaliyetler ve alınan tedbirleri yerinde görmek için heyetin geldiğini aktaran İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci," EBA’ya erişim oranını ile ilgili incelemelerde bulunmak, EBA Destek Noktalarını sahada görmek, öğretmenlerin moral ve motivasyonlarını yükseltmek, talep, ihtiyaç ve sorunları tespit etmek ve gerek görüldüğünde rehberlik etmek üzere ilimizde incelemelerde bulundular” dedi.

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