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AKAMDER Başkanı Karslıoğlu: "Adana için her güzel atılımda varız"

ADANA HABERLERİ  | 12.02.2020 16:20 | Son Güncelleme

Adana Kamu Müteahhitleri Derneği (AKAMDER) Başkanı Mustafa Karslıoğlu, "Seyhan için yapılacak her yatırım ve atılım Adana’nın gelişmesine vesiledir" dedi.AKAMDER Başkanı Karslıoğlu, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Seyhan Kaymakamı Mustafa Yavuz’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Adana Kamu Müteahhitleri Derneği (AKAMDER) Başkanı Mustafa Karslıoğlu, "Seyhan için yapılacak her yatırım ve atılım Adana’nın gelişmesine vesiledir" dedi.
AKAMDER Başkanı Karslıoğlu, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Seyhan Kaymakamı Mustafa Yavuz’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Seyhan Kaymakamlığına Vali Yardımcısı Mustafa Yavuz’un atanmasının son derece isabetli olduğunu söyleyen Karslıoğlu, "Kendisinin bilgi, birikim ve tecrübeleriyle Seyhan ilçemize önemli katkılar koyacağına inanıyoruz. Kendisine başarılar diliyoruz. AKAMDER olarak her zaman elimizden gelen her tür desteğe hazırız. Adana demek bir anlamda Seyhan demektir. Seyhan için yapılacak her yatırım ve atılım Adana’nın gelişmesine vesiledir. AKAMDER olarak Adana için yapılacak her güzel atılımda varız” diye konuştu.
Kaymakam Mustafa Yavuz’da, ziyaretten dolayı memnuniyetini ifade ederek, “Adana’nın önde gelen STK’larından olan AKAMDER’in ziyareti ve Seyhan’ın sorunları ile alakalı çözüm noktasında önerileri son derece memnuniyet verici. Seyhan ülkemizin en büyük ilçelerinden biri, ancak yerleşik olarak nüfus 800 bin ama gündüzleri 1,5 milyonu aşan bir yoğunluğa sahip. Bu yüzden sıkıntılarımız mevcut. Adana’nın konumunda mihenk taşı olan Seyhan ilçemiz gelişmelere aç. Mutlak surette trafik, yapılanma ve diğer sorunlarımızda çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

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