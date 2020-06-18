YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. AKAMDER Başkanı Karslıoğlu" Adana’da artık şantiyeler yakılıp yıkılmıyor"

AKAMDER Başkanı Karslıoğlu" Adana’da artık şantiyeler yakılıp yıkılmıyor"

ADANA HABERLERİ  | 18.06.2020 15:40 | Son Güncelleme

Adana Kamu Müteahhitleri Derneği (AKAMDER) Başkanı Mustafa Karslıoğlu, Adana’dan İstanbul’a atanan Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’a teşekkür ederek, “Kenar mahallelerde şantiyelerimizin yakılıp yıkılması artık sona erdi.

Adana Kamu Müteahhitleri Derneği (AKAMDER) Başkanı Mustafa Karslıoğlu, Adana’dan İstanbul’a atanan Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’a teşekkür ederek, “Kenar mahallelerde şantiyelerimizin yakılıp yıkılması artık sona erdi. Şantiyelerimizi kurup artık huzur içinde çalışabiliyoruz” dedi.
AKAMDER Başkanı Mustafa Karslıoğlu, Başkan Vekili Sayım Azmaz ve Genel Sekreter Adnan Kemali Ünal, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne atanan Zafer Aktaş’a yaptığı hizmetler için teşekkür ve yeni görevi için hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

“İstanbul’a gidişiniz hayırlı olsun”
Ziyarette konuşan Başkan Karslıoğlu, Aktaş’a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, “Bizler Adana müteahhitleri olarak terör örgütü tarafından çok büyük engel ve zorluklarla karşılaştık. Geçen süreçte bunlarla mücadelede çok önemli başarılar elde edildi. Mahallerdeki şantiyelerimizin yakılıp yıkılması artık sona erdi. Şantiyelerimizi kurup artık huzur içinde çalışabiliyoruz. Sizlere teşekkür ederiz. Terör, asayiş ve uyuşturucu ile mücadelede büyük çaba sarf edip önemli başarılara imza attınız. Birçok ülkeden büyük nüfusa sahip ve ülkemizin en büyük metropolü İstanbul’a gidişiniz hayırlı olsun” dedi.

“Her şey daha huzurlu Adana içindi”
AKAMDER in ziyaretinden memnuniyetini dile getiren Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ise her şeyin Adana’nın huzuru için olduğunu belirterek, “Adana’nın huzur ve güvenliği için bayağı bir uğraştık, çaba sarf ettik. Birinci önceliğimiz terör ve uyuşturucu ile mücadeleydi. Organize suç örgütleriyle mücadele ettik, güzel operasyonlar yaptık. Yaptığımız operasyonların büyük bir çoğunluğu Türkiye’ye damga vuran operasyonlar oldu. Bunda bizim mesai arkadaşlarımızın hepsinin büyük bir katkısı var, onların büyük desteği ile Adana’da huzur bulduk. Daha da huzurlu hale getirmek için çaba sarf ettik ve şu anda Adana’nın daha huzurlu olduğunu görüyorum. Bundan sonra ise daha iyi, daha huzurlu bir İstanbul için elimizden geleni yapacağız. Benden sonra yerime gelecek Kahramanmaraş Emniyet Müdürü Doğan İnci kardeşimiz iyi bir emniyet müdürü, başarılı. Onunda bu çıtayı alıp daha üst seviyeye çıkaracağını tahmin ediyorum. İnşallah herkes için hayırlı olsun, Allah utandırmasın, Allah hepimizin yolunu açık etsin” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İşte bu yazın gözde tatili! İşte bu yazın gözde tatili!
Kozan’da şiddetli fırtına ağaçları devirdiKozan’da şiddetli fırtına ağaçları devirdi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

KUDAKA’dan Erzincan’a 1 milyon 363 bin TL mali destek

KUDAKA’dan Erzincan’a 1 milyon 363 bin TL mali destek

Şanlıurfa'da bulunan çöl varanı doğaya bırakıldı

Şanlıurfa'da bulunan çöl varanı doğaya bırakıldı

Otizmli Selçuk’un çöp kamyonu ilgisi

Otizmli Selçuk’un çöp kamyonu ilgisi

Adana'da tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti

Adana'da tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti

Tekirdağ’da 184 bin 808 kişiye 383 milyon lira ödendi

Tekirdağ’da 184 bin 808 kişiye 383 milyon lira ödendi

Terör örgütü DHKP/C'nin "kasası" olduğu belirtilen M.S.D, İzmir'de yakalandı

Terör örgütü DHKP/C'nin "kasası" olduğu belirtilen M.S.D, İzmir'de yakalandı

Adana Namaz Vakitleri 18 Haziran Perşembe

İmsak
03:26
Sabah
05:12
Öğle
12:45
İkindi
16:36
Akşam
20:08
Yatsı
21:46

Adana Nöbetçi Eczaneler18 Haziran Perşembe

Baran Eczanesi
Seyhan
Burçin Küçük Eczanesi
Seyhan
Büşra Eczanesi
Seyhan
Can Eczanesi
Seyhan
Gülbahçesi Eczanesi
Seyhan
Numune Şifa Eczanesi
Seyhan
Şaşmaz Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Adana'da otomobille polise çarpıp kaçan zanlı kovalamacayla yakalandı

Adana'da otomobille polise çarpıp kaçan zanlı kovalamacayla yakalandı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Kozan’da şiddetli fırtına ağaçları devirdi

Kozan’da şiddetli fırtına ağaçları devirdi

Çocuğu ısıran köpeğin sahibine para cezası

Çocuğu ısıran köpeğin sahibine para cezası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.