AKAMDER Başkanı Karslıoğlu" Adana’da artık şantiyeler yakılıp yıkılmıyor"

Adana Kamu Müteahhitleri Derneği (AKAMDER) Başkanı Mustafa Karslıoğlu, Adana’dan İstanbul’a atanan Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’a teşekkür ederek, “Kenar mahallelerde şantiyelerimizin yakılıp yıkılması artık sona erdi. Şantiyelerimizi kurup artık huzur içinde çalışabiliyoruz” dedi.

AKAMDER Başkanı Mustafa Karslıoğlu, Başkan Vekili Sayım Azmaz ve Genel Sekreter Adnan Kemali Ünal, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne atanan Zafer Aktaş’a yaptığı hizmetler için teşekkür ve yeni görevi için hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

“İstanbul’a gidişiniz hayırlı olsun”

Ziyarette konuşan Başkan Karslıoğlu, Aktaş’a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, “Bizler Adana müteahhitleri olarak terör örgütü tarafından çok büyük engel ve zorluklarla karşılaştık. Geçen süreçte bunlarla mücadelede çok önemli başarılar elde edildi. Mahallerdeki şantiyelerimizin yakılıp yıkılması artık sona erdi. Şantiyelerimizi kurup artık huzur içinde çalışabiliyoruz. Sizlere teşekkür ederiz. Terör, asayiş ve uyuşturucu ile mücadelede büyük çaba sarf edip önemli başarılara imza attınız. Birçok ülkeden büyük nüfusa sahip ve ülkemizin en büyük metropolü İstanbul’a gidişiniz hayırlı olsun” dedi.