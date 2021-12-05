Akar, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye ile görüştü

DOHA (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye arasındaki görüşmede, ikili ve bölgesel savunma, güvenlik ile savunma sanayisinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.
Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştireceği ziyarete hazırlık kapsamında geldiği Katar'ın başkenti Doha'da, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı el-Atiyye ile görüştü.
İkili ve bölgesel savunma, güvenlik ile savunma sanayisinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunulan görüşmede, karşılıklı askeri eğitim iş birliğinin artırılmasına yönelik irade ifade edildi.
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