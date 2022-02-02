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Akar, "Kış Kartalı Harekatı"nı, komuta kademesiyle Hava Harekat Merkezi'nden yönetti:

02.02.2022 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Kış Kartalı Harekatı ile teröristlerin barınakları, sığınakları, inleri, mağaraları başlarına yıkıldı" - "Teröristler bir kez daha Türk Silahlı Kuvvetleri'nin nefesini enselerinde hissettiler"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kış Kartalı Harekatı ile teröristlerin bir kez daha Türk Silahlı Kuvvetleri'nin nefesini enselerinde hissettiğini belirtti.

Akar, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı'na gelişinde Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz tarafından karşılandı.

Beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Harekat Merkezi'ne inen Akar, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Korgeneral İsmail Güneykaya'dan harekata ilişkin brifing aldı.

Uçakların, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde teröristler tarafından üs olarak kullanılan Derik, Sincar ve Karacak bölgelerindeki terör örgütüne ait hedefleri vurmasının ardından personele hitap eden Akar, "Kış Kartalı Harekatı'nı başarıyla tamamladık." diye konuştu.

"Bizim maksadımız 84 milyon vatandaşımızın ve hudutlarımızın güvenliğini sağlamak" diyen Akar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu kapsamda Irak ve Suriye'nin kuzeyinde teröristlere ait hedeflere yönelik gerçekleştirilen harekat hassas şekilde planlandı ve başarılı bir şekilde icra edildi. Tüm faaliyetlerimizde olduğu gibi bu harekatta da hem planlamada hem icrada, masum insanlara, çevreye zarar vermemek için gerekli her türlü tedbiri aldık ve buna uygun olarak harekatı icra ettik. Teröristlere ait barınak, sığınak, mağara, tünel, depo, teröristlerin sözde eğitim merkezleri, sözde karargahları hedef alındı. Sadece ve sadece teröristler ve teröristlere ait yapılar hedef alındı. Teröristlerin barınakları, sığınakları, inleri, mağaraları başlarına yıkıldı. Teröristler bir kez daha Türk Silahlı Kuvvetleri'nin nefesini enselerinde hissettiler. Terör örgütünde çöküş hızlandı. Sözde elebaşları bunları anladı, temennimiz alttakilerin de bu çöküşü görmeleri ve adalete teslim olmalarıdır."

- Terörden Arananlar Listesi'nin her kategorisinden çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi

Terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurgulayan Akar, "Kış Kartalı Harekatı'nda çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. Sonuçları yakından takip ediyoruz, önümüzdeki saatlerde, günlerde harekata ilişkin kesin sonuçları istihbarat kanallarından ve diğer kanallardan alacağız." dedi.

Akar, bu harekatla, Terörden Arananlar Listesi'nin her kategorisindeki çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğine dikkati çekerek, "Diğer unsurlarımızla birlikte özellikle Hava Kuvvetlerimizin kartalları kendilerine verilen görevleri büyük bir başarıyla yerine getirdiler. Sizlerle gurur duyuyoruz. Sizleri kutluyoruz, başarılarınızın daim olmasını temenni ediyoruz." ifadesini kullandı.

Terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirten Akar, "40 yıldan beri ülkemizin, milletimizin başına musallat olan terör belasından ülkemizi, milletimizi kurtaracağız. Bu konuda azimliyiz, kararlıyız ve buna da muktediriz." sözlerini sarf etti.

Harekat Merkezi'nde kalarak gelişmeleri yakından takip eden Akar ve beraberindeki TSK komuta kademesi, gecenin geç saatlerinde Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı'ndan ayrıldı.

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