Akar ve komutanlar "Kardak kahramanları" ile bir araya geldi

İZMİR (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi kamuoyunda "Kardak kahramanları" olarak bilinen Deniz Kuvvetleri Komutanlığının seçkin birliği Sualtı Taarruz (SAT) Komutanlığı personeliyle bir araya geldi.

SAT timlerinin gerçekleştirdikleri tatbikatı takip eden Akar, Doğu Akdeniz'deki gelişmelere ilişkin, "Hadlerini ve boylarını aşmak suretiyle bize ders vermeye bize yol göstermeye kalkanlar var. Bunları kabul etmemiz mümkün değil." dedi.

Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile İzmir’deki ziyaretleri kapsamında Güney SAT Grup Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Helikopterle SAT timlerinin bulunduğu bölgeye gelen Akar ve TSK komuta kademesi, burada SAT Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe tarafından karşılandı ve brifing aldı.

Daha sonra Akar ve Komutanlar SAT timleri tarafından gerçekleştirilen yüzer unsurlara yönelik tatbikatı takip etti.

SAT Komutanlığı envanterindeki çeşitli tipte silah sistem ve deniz araçları kullanılarak hedefler başarıyla imha edildi.