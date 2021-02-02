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Akarçay’a yapılacak Kano ve Su Sporları Merkezi için yer tahsisi yapıldı

02.02.2021 13:45 | Son Güncelleme:
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Afyonkarahisar Belediye Meclisinin Şubat ayı toplantısında Akarçay’da yapılacak Kano ve Su Sporları Merkezi için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne yer tahsisi yapıldı.Afyonkarahisar Belediye Meclisi, Şubat ayı olağan Meclis Toplantısını yaptı.

Afyonkarahisar Belediye Meclisinin Şubat ayı toplantısında Akarçay’da yapılacak Kano ve Su Sporları Merkezi için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne yer tahsisi yapıldı.
Afyonkarahisar Belediye Meclisi, Şubat ayı olağan Meclis Toplantısını yaptı. Belediye Başkanı Mehmet Zeybek Başkanlığında bir önceki toplantıya ait tutanak özetinin okunmasıyla başlayan toplantıda Afyonkarahisar’ın gelişimi için yine önemli kararlara imza atıldı.
Toplantının açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, tüm insanlığın bir an önce COVİD- 19 salgınından kurtulmasını temenni ederek Afyonkarahisar olarak bu güne kadar alınan tedbirlerin faydasını gördüklerini söyledi. Aşılama çalışmalarıyla ilgili de bilgi veren Zeybek, “Afyonkarahisar’da ilk etapta sağlık çalışanlarımız ve eczane çalışanları olarak 20 bin vatandaşımız aşılandı. 70-90 yaş arasındaki vatandaşlarımızın aşıları ise tamamlandı. Önümüzdeki günlerde 65 yaş üstü hemşerilerimizin aşıları yapılacak.” dedi.

Kent Ormanı 10 yıllığına kiralanacak
Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan Kent Ormanındaki sosyal donatıların sosyal amaçlı hizmetlerde kullanılmak üzere 10 yıl süre ile kiralamasına karar verildi. Kararın ardından bu hususta protokol yapmak üzere Belediye Başkanı Mehmet Zeybek’e yetki verilmesi ise oy birliği ile kabul edildi. Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne kano ve su sporları düzenlenmesi için 20 yıl süre ile tahsisi yapılan Akarçay kenarındaki 250 metrekare kapalı alana sahip taşınmazın yıkım kararının ardından yerine Bakanlık bütçesi ile kano merkezi tesisi yapılması, yeni yapılacak binanın tahsis süresi bitiminde Belediyeye bırakılması hakkındaki teklif oy birliği ile kabul edildi.
Afyonkarahisar Valiliği ve Belediye işbirliğinde Akarçay da kano sporlarının yapılabileceği tesis hakkında bilgiler aktaran Zeybek, Türkiye’de ilk defa şehir merkezinde oluşturulacak bu projenin hayırlı olmasını temenni etti.
Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından toplantı sona erdi.

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