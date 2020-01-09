Akaryakıt istasyonu çalışanının tırın altında kalmaktan kurtuluşu kameraya yansıdı

Bolu'da, akaryakıt istasyonu görevlisinin, sürücüsünün kontrolünden çıkan tırın altında kalmaktan kurtulma anları güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Dün gece saatlerinde Anadolu Otoyolu üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonuna giren tır, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu markete doğru yöneldi.

Sürücünün son anda manevra yapmasıyla market duvarı ile tırın arasında kalan ve kazadan yara almadan kurtulan istasyon görevlisi Emir Bayraktar, yere çömelip yaşadığı şoku atlatmaya çalıştı.

Tırın Bayraktar'ın üzerine gelmesi, market ve diğer akaryakıt istasyonu çalışanlarının kazayı görerek dışarı çıkması güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olay yerine gelen polis ekiplerince ifadesi alınan sürücünün salıverildiği öğrenildi.

