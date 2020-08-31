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Akaryakıt kaçakçılarını yağ lekesi ele verdi

DENİZLİ HABERLERİ  | 31.08.2020 17:11 | Son Güncelleme

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde akaryakıt kaçakçılığını önlemek amacıyla gerçekleştirilen operasyonda 3 bin 400 litre karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirildi.Denizli’de akaryakıt kaçakçılığını önlemek için çalışmalar yürüten Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelenilen ve üzerinde siyah yağ lekesi görülen kapalı kasa aracı durdurdu.

Akaryakıt kaçakçılarını yağ lekesi ele verdi

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde akaryakıt kaçakçılığını önlemek amacıyla gerçekleştirilen operasyonda 3 bin 400 litre karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Denizli’de akaryakıt kaçakçılığını önlemek için çalışmalar yürüten Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelenilen ve üzerinde siyah yağ lekesi görülen kapalı kasa aracı durdurdu. Araç içerisinde yapılan aramalarda, 1 adet bin 200 litre kapasiteli, 2 adet bin litre kapasiteli plastik tank, 4 adet 16 litrelik plastik bidon ve 9 adet 20 litrelik plastik bidon içerisinde toplam 3 bin 400 litre karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

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