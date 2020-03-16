Akaryakıt vergileri Sakaryalıyı nasıl etkiliyor?

Sakarya Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (SESAM)’ın destekleri kapsamında “Akaryakıt Üzerinden Alınan Vergilerdeki Olası Değişikliklerin Otomobil Kullanıcılarının Davranışlarına Etkisi: Sakarya İli Örneği” adlı bir yüksek lisans tezi araştırması yapıldı.

Danışmanlığını Sakarya Üniversitesi öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Hakan Yavuz’un yaptığı araştırma, yüksek lisans öğrencisi Neslihan Çalışkan tarafından gerçekleştirildi. Geçmişte olduğu gibi bu günlerde de akaryakıt fiyatlarında önemli değişiklikler olmakta. Son dönemde koronavirüs salgını nedeniyle Brent petrol fiyatlarında meydana gelen ani gerileme, ülkemizde de pompa fiyatlarına doğrudan yansıdı. Bu doğrultuda benzin ve motorinin pompa fiyatı düştü. Fiyatların düşmesi ülkemizde akaryakıt tüketiminden elde edilen KDV gelirlerinin azalmasına neden olabilmekte.

Günümüzde ekonomik açıdan oldukça önemli olan akaryakıtın, özellikle motorlu taşıt kullanıcılarının yakından takip ettikleri bir tüketim malı olduğunu söyleyen Yavuz, “Akaryakıt ürünlerinin tüketiminden vergi alınmasının birçok nedeni olabileceği gibi, Türkiye’de bu amaçlar içinde mali amaç ön plana çıkmaktadır. Çünkü bu vergiler devletimiz için önemli bir gelir kaynağıdır. Bununla birlikte, söz konusu vergiler ekonomik hayatı ve tüketici davranışlarını da doğrudan etkileyebilir. Bu çalışma ile petrol ürünlerinin ülkemizdeki önemini belirtmek, akaryakıt tüketiminden alınan vergilerin bütçe içerisindeki payını vurgulamak ve yapılan anket çalışması ile akaryakıt ürünlerinde meydana gelen vergi kaynaklı artış ve azalışlar karşısında otomobil kullanıcılarının tutum ve algılarını tespit etmeyi amaçladık” dedi.

Çalışmanın üç bölümden oluştuğunu söyleyen Neslihan Çalışkan, “Birinci bölümünde Türkiye’deki akaryakıt üretim ve tüketim miktarları grafikler yardımıyla ele alınarak akaryakıt ürünlerinden alınan vergiler açıklanmıştır. İkinci bölümde akaryakıt vergilerinin bütçe ve vergi gelirleri içerisindeki payı tablolar yardımıyla gösterilmiş ve diğer ülke örneklerine yer verilerek OECD ülkeleri ile karşılaştırılması yapılmıştır. Üçüncü ve son bölümde ise ampirik uygulama aracılığıyla otomobil kullanıcılarının akaryakıt vergilerine karşı tutum, algı ve bakışları değerlendirilmiştir. Sakarya ilinde ikamet eden ve motorlu araca sahip olan 400 kişi ile anket yapılmıştır” diye konuştu.