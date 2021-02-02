Akay: "846 milyon pancar bedeli çiftçimize ödenecek"

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, 5 Mart’a kadar çiftçilere 846 milyon ödeneceğini söyleyerek, "Bu paranın Orta Anadolu faaliyet alanımız da piyasaya önemli bir canlılık katacağını düşünüyoruz" dedi.

Bünyesindeki 3 fabrika ile kendi tarihindeki tüm üretim rekorlarını kırarak büyük bir başarı elde eden Kayseri Şeker, bu kapsamda çiftçisine rekor oranda pancar bedeli ödemeye hazırlanıyor. 3 fabrikasında, geçen yıla oranla yüzde 18.7’lik bir artışla; 528 bin 491 ton şeker üreten Kayseri Şeker, 3 Şubat - 5 Mart tarihleri arasında ödeyeceği 846 milyon liralık pancar bedelleri ile Kayseri ve bölge ekonomisine çok önemli bir hareketlilik sağlayacak.

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, yaptığı açıklamada, "3 Şubat itibari ile bir aylık süre içerisinde 5 Marta kadar, 846 milyon pancar bedeli çiftçimize ödenecek. Biz bu konuda son 5 yıl içerisinde hep aralığı son haftasında ödemiştik. Bu sene verimlilikten dolayı kampanya uzatınca, hem hesapların sağlıklı bir şekilde yapılması, hem de biraz da piyasa şartlarından şekerin satılmasında ki sorunlardan kaynaklanan sebeplerden dolayı böyle bir gecikme oldu. Bu gecikme bize göre bir gecikme yasal olarak ya da mevzuata göre bunun ödenmesi gereken tarih şubatın son haftasından nisanın son haftasındır. Zaten Türkiye’de 33 tane şeker fabrikası var, 14 tane şirket var. Kayseri Şekerden başka pancar ödemesi ile ilgili ne bir açıklama yapan var, ne de ödeme takvimi belirleyen var, ne de ödeyen var. Bunu ilk olarak Türkiye’de Kayseri Şeker gerçekleştirmiş oluyor. Gecikmeye rağmen yine ilk olarak biz gerçekleştirmiş oluyoruz. Bu tabi ki çiftçimizin alın teri, hakkı, kazancı, el emeği helalı hoş olsun. Ağız tadı ile harcamalarını Allah nasip etsin. Yeni sezona da ağız tadı ile yine başlamalarını nasip eylesin. Bu paranın Orta Anadolu faaliyet alanımız da piyasaya önemli bir canlılık katacağını düşünüyoruz. Bundan pek çok insanın faydalanacağını düşünüyoruz. Yani piyasada büyük bir hareketlilik olacağını düşünüyoruz. Pandemi ortamında, ticarette bir takım düşüşün ve sıkıntıların olduğu bu ortamda ticarete bir canlılık katacağı inancındayız. Bunu da tabi ki kendi adımıza sevindirici bir durum olarak görüyoruz. Çiftçilerimiz inşallah bereketle bunu kullanırlar" ifadelerini kullandı.