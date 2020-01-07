Akay: "Kentsel dönüşüm hızlıca yapılmalı"

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Adana’daki sel felaketinde ciddi hasarlar oluştuğunu belirterek, "Temel sorun selde hasar görev evlerin küçük bir depremde bile büyük yıkımlara maruz kalabilme riskinin olabildiği izlenimi edindim. Bu nedenle hızlıca kentsel dönüşüme ihtiyaç var" dedi.

Meclis üyelerinin eksiksiz katıldığı ocak ayı birleşiminde Türkiye ve bölgenin içinde bulunduğu durumu değerlendiren Başkan Akay, süreci en hafif olumsuzlukla atlatmak için her sıkıntılı dönemde olduğu gibi birlik ve beraberlik içinde olunması gerektiği vurgusu yaptı. “İyi günde didişen, kötü günde birleşen” bir toplum olmanın her zaman olumlu avantajlarını gördüklerini aktaran Başkan Akay şöyle konuştu;

“Bölgesel olarak yaşanan bir sıkıntı var. Ülke olarak ekonomik ve siyasi açıdan bu sıkıntıyı hissedeceğiz. Adana bölgeye yakınlığı nedeniyle bu sıkıntıyı biraz daha fazla hissedebilir. Yaşanması muhtemel bölgesel olumsuzlukların yansımalarını en hafif şekilde atlatmak için birlik ve beraberlik içinde olmamız gerekiyor. Geçmişte benzer zor durumları, birlikte olmanın avantajıyla çözdük. İyi günde didişen ama zor günde birleşen bir toplum olmanın avantajlarını gördük. Yine öyle olacağına inanıyorum”

Adana ve çevresini etkisi altına alan kuvvetli yağışın ardından yaşanan sel felaketiyle ilgili değerlendirme yapan Başkan Akay, meteorolojiden bilgi alır almaz kriz masasını oluşturduklarını kaydetti. Akay, Valilik, Büyükşehir ve ASKİ ile uyumlu çalışma yaparak olumsuzlukların en az şekilde hissedilmesi için çalıştıklarını anımsattı.