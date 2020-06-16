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Akay: "Önümüzdeki dönem farklı olacak"

ADANA HABERLERİ  | 16.06.2020 08:50 | Son Güncelleme

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, meclis toplantısında eleştirilere cevap verirken, "Önümüzdeki dönem için ben kendi adıma söz veriyorum, hizmetler bu yılın hizmetleri gibi olmayacaktır, bu süreç içerisinde sadece elimizdeki olanakları eksik bir takım işlerin tamamlanmasına kullandık ama önümüzdeki dönem farklı olacak" dedi.Seyhan Belediye Meclisi, Başkan Akif Kemal Akay, katipler Duygu Ayçe Atikaslan ve Gülcan Bingöl tarafından açıldı.

Akay: "Önümüzdeki dönem farklı olacak"

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, meclis toplantısında eleştirilere cevap verirken, "Önümüzdeki dönem için ben kendi adıma söz veriyorum, hizmetler bu yılın hizmetleri gibi olmayacaktır, bu süreç içerisinde sadece elimizdeki olanakları eksik bir takım işlerin tamamlanmasına kullandık ama önümüzdeki dönem farklı olacak" dedi.
Seyhan Belediye Meclisi, Başkan Akif Kemal Akay, katipler Duygu Ayçe Atikaslan ve Gülcan Bingöl tarafından açıldı. Gündemin 16. maddesinde görüşülen Mali Yıl Kesin Hesabı üzerinde ilk sözü alan MHP’li Şehmus Uçar, komisyonda bu konu görüşülürken bir çok müdürü göremediklerini belirterek, ”Buraya gelmeyen müdürler sadece meclis üyelerine saygısızlık yapmamışlardır. Aynı zamanda belediye başkanı tarafından atanan bu insanlar belediye başkanına da saygısızlık yapmışlardır” dedi.
AK Parti’li Ali Coşkun ise kısa bir değerlendirme yapacağını belirterek, "Gönül isterdi ki bu 15 ay içerisinde ve bugün burada yeni başlayan projeler, devam eden projelerin daha verimli olması ya da ilçemizin gelişimine katkı yapacak fikirler üzerine konuşuyor olabilseydik. Fakat ne yazık ki mümkün değil. Bu yüzden bu kısa değerlendirmeyi sizlerin ve Seyhanlı hemşehrilerimizin vicdanına bırakıyorum. Hepimizin yaşayarak müşahede ettiği mevcut durum ve önümüze konulan gerek faaliyet raporu gerekse mali yılı kesin hesap raporu ilçemizin iyi yönetilemediğini, yönetimin acziyet içerisinde olduğunu ve bizlerin bu koltukların hakkını halkımız adına yeterince veremediğimizi açıkça ortaya koymaktadır" dedi.
Coşkun, Gaziantep Şahinbey Belediyesi hesapları ve yapılan hizmetleri ile Seyhan Belediyesinin hesaplarını karşılaştırarak örnekler verdi.
Eleştirilere cevap veren Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Adana ile Gaziantep arasında çok fark bulunduğunu, Fatma Şahin ile kendisinin arasında tecrübe açısından da fark olduğunu belirterek, “Önümüzdeki dönem daha farklı olmamız gerektiği konusunda bunun başarılacağını düşünüyorum. Bu elbirliğiyle olacak bir şeydir. Gaziantep’in arkasında hangi desteklerin olduğu, sadece siyasi partiyi kastetmiyorum hiçbir şekilde, çünkü tırnak içinde söylüyorum, Gaziantep’te herkes Anteplidir. Yani herkes Antep’in çıkarları doğrultusunda el birliği ile çalışmıştır. İlerlemesinin nedeni budur. Önümüzdeki dönem için ben kendi adıma söz veriyorum, hizmetler bu yılın hizmetleri gibi olmayacaktır, bu süreç içerisinde sadece elimizdeki olanakları eksik bir takım işlerin tamamlanmasına kullandık ama önümüzdeki dönem farklı olacak. Bunda bütün meclis üyesi arkadaşlarımın bütün kurumların siyasi arkadaşlarımızın da desteğiyle önümüzdeki dönem çok daha farklı olacak” dedi.
Daha sonra oylamaya geçildi. MHP’li Şehmus Uçar’ın komisyonda bazı müdürlüklerin hesapları ile ilgili koyduğu şerhle birlikte oylanması teklifi oy çokluğuyla kabul edildi.
Gündemin son maddesinde ise 2019 Yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesine geçildi. Yapılan konuşmalardan sonra faaliyet raporu oy çokluğuyla kabul edildi.
Seyhan Belediyesi çalışmalarına 1 Temmuz 2020 Çarşamba günü saat 17.00’de devam edecek.

Akay:

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