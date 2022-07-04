Akbank Private Banking dijital hizmette Orta ve Doğu Avrupa’nın en iyisi seçildi

İSTANBUL (AA) - PWM Wealth Tech Awards 2022’de Akbank Private Banking “Dijital Müşteri Hizmetinde Orta ve Doğu Avrupa’nın En İyi Özel Bankacılık Birimi” seçildi.

Akbank'tan yapılan açıklamaya göre, Financial Times Grubu'nun yayını Professional Wealth Management (PWM), Wealth Tech Awards 2022 kapsamında Akbank Private Banking'i, “Dijital Müşteri Hizmetinde Orta ve Doğu Avrupa'nın En İyi Özel Bankacılık Birimi” seçti.

Akbank Private Banking aynı zamanda “Teknoloji Kullanımında Orta ve Doğu Avrupa’nın En İyi Özel Bankacılık Birimi” kategorisinde “Yüksek Övgü”ye layık görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Özel Bankacılık ve Yatırım Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Alp Keler, "İş modelimizi ve süreçlerimizi, müşterilerimizin değişen ihtiyaçlarını karşılayabilmek üzere kurguluyoruz. Üstün teknolojik altyapımızın ve yüksek dijital bankacılık yetkinliklerimizin ışığında müşteri hizmetlerimizi iyileştirirken, değer katan her noktada insani etkileşimi merkezde tutuyoruz. Dijital araçlarımızla müşterilerimize kişisel ve optimize edilmiş önerileri sunuyoruz. Sürdürülebilir yatırım fırsatlarımız ve bu alanda her geçen gün artırdığımız iş birliklerimizle gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma hedefimize daha da yaklaşıyoruz. Sunduğumuz dijitalden güç alan mükemmel müşteri deneyimiyle bu önemli ödüllere layık görülmekten dolayı çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

