YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Akbank Sanat Felsefe Seminerlerinde "Bilinç ve Yansıması: J.G. Fichte" konuşulacak

Akbank Sanat Felsefe Seminerlerinde "Bilinç ve Yansıması: J.G. Fichte" konuşulacak

21.02.2022 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akbank Sanat Felsefe Seminerlerinde "Bilinç ve Yansıması: J.G. Fichte" konuşulacak

İSTANBUL (AA) - Akbank Sanat'ın düzenlediği Felsefe Seminerleri, "Düşünme Ne Yapar?" üst başlığıyla devam ediyor.

Akbank Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, seminer serisi kapsamında bu ay Türker Armaner'in "Bilinç ve Yansıması: J.G. Fichte" başlıklı semineri gerçekleştirilecek.

Emre Şan'ın yöneteceği 24 Şubat'ta düzenlenecek seminer, Akbank Sanat YouTube kanalından izlenebilecek.

Seri, 17 Mart'ta "Heidegger'de Düşünmek Nedir?", 7 Nisan'da "Dil ile Düşünce İlişkisi Üzerine" ve 12 Mayıs'ta "Dijital Teknolojiler ve Düşünme: Bernard Stiegler'in Teknoloji Felsefesi" başlıklı seminerlerle devam edecek.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Lağım suyu 3 yıldır mahalleye akıyorLağım suyu 3 yıldır mahalleye akıyor
Yeni Malatyaspor-Antalyaspor maçının ardındanYeni Malatyaspor-Antalyaspor maçının ardından
GÜNCELLEME - Konya'da birlikte yaşadığı kadını öldüren zanlı tutuklandıGÜNCELLEME - Konya'da birlikte yaşadığı kadını öldüren zanlı tutuklandı

İstanbul Namaz Vakitleri 21 Şubat Pazartesi

İmsak
06:19
Sabah
07:44
Öğle
13:23
İkindi
16:21
Akşam
18:52
Yatsı
20:11
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kore versiyonundan ilk video yayınlandı! Sürprizler bitmiyor

Kore versiyonundan ilk video yayınlandı! Sürprizler bitmiyor

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Her gece daha rahat bir uyku çekmenizi sağlayabilecek öneriler

Her gece daha rahat bir uyku çekmenizi sağlayabilecek öneriler

Finlandiyalı kayakçının zor anları! “Penisim dondu”

Finlandiyalı kayakçının zor anları! “Penisim dondu”

Sosyal medya onu konuşuyor! Yaşına inanamayacaksınız

Sosyal medya onu konuşuyor! Yaşına inanamayacaksınız

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.