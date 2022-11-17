Akbaş çoban köpekleri mikroçiple takip edilecek

Tarım ve Orman Bakanlığı, Sivrihisar Kaymakamlığı ve Sivrihisar Belediyesinin iş birliğiyle ilçenin Kurşunlu Mahallesi'nde 30 bin metrekare alana kurulan Sivrihisar Akbaş Çoban Köpekleri Üretme ve Koruma Merkezi'ndeki 45'i dişi 60 akbaşa, pet hayvanlarına kimlik çıkarılmasının zorunlu hale getirilmesi kapsamında mikroçip takıldı.

ABD'de 1997'de yapılan bir yarışmada "en iyi sürü bekçi köpeği" seçilen akbaş çoban köpeklerinin, mikroçip sayesinde anne ve baba bilgileri, ırk takibi, aşıları, hastalıkları, uygulanan tedavi yöntemleri gibi özellikleri uzun yıllar kolaylıkla takip edilebilecek.

Damızlık köpeklerin ardından, tesiste doğan yavrulara da mikroçip takılacak ve sahiplendirilecek.

Akbaş Çoban Köpeği Irkını Araştırma Koruma Geliştirme Tanıtma ve Yaygınlaştırma Derneği Başkanlığını da yürüten İlçe Tarım ve Orman Müdürü Erhan Ulutürk, AA muhabirine, Sivrihisar'daki merkezde akbaşları koruma altında tuttuklarını söyledi.

Yetiştirdikleri yavruları sahiplendirdiklerini belirten Ulutürk, "Akbaş çoban köpekleri son yıllarda tanınmaya başladı. Gerçek değerini bulmaya başladı. Artık pek çok sürüde akbaşları görebiliyoruz. Merkezde bulunan damızlık akbaşlar, ırkın bütün özelliklerine sahip. Uzun uğraşlar sonucu iyi akbaşlara ulaştık." dedi.

"SOKAĞA BIRAKILAN BİR AKBAŞIN SAHİBİ DE BULUNABİLİYOR"

Ulutürk, Tarım ve Orman Bakanlığının pet hayvanlarına mikroçip taktırılıp kimlik çıkarılmasını zorunlu hale getiren uygulaması kapsamında merkezde çalışma yaptıklarını dile getirdi.

Yıl sonuna kadar bütün yaş aralığındaki kedi, köpek gibi pet hayvanlarına çip takılması gerektiğini anlatan Ulutürk, şöyle konuştu:

"31 Aralık'tan sonra 6 aya kadar olan hayvanlar çiplendirilebilecek. Bütün yetiştiriciler hayvanlarını mikroçiple kimliklendirmelidir. Merkezimizdeki 60 akbaşımıza mikroçip takılıp kimliklendirmesi yapıldı. Doğan yavrulara aynı işlemi uygulayacağız. Mikroçip sayesinde akbaşların bütün özelliklerine rahatlıkla ulaşılabiliyor. Böylece sahiplendirilip, sokağa bırakılan bir akbaşın sahibi de bulunabiliyor. Mikroçiple akbaşların genetiklerinin takibi yapılıp, ırkı, annesi, babası uzun yıllar sonra bile ortaya çıkabilecek. Önemli bir veri bankamız oluşacak. Irkın takibi çok rahat yapılabilecek. Aşıları, hastalıkları, uygulanan tedavi yöntemlerini görebileceğiz. Değerli bir köpek ırkı olan akbaşların çalınma riski de mikroçipler sayesinde ortadan kalkacak."

Erhan Ulutürk, akbaş sahiplerinin il ya da ilçe Tarım ve Orman Müdürlükleri ile yetkilendirilmiş özel veteriner kliniklerinde mikroçip taktırma işlemi yaptırabileceğini ifade etti.

