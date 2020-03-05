Akbıyık, “Gazeteci-Yazar Ali Bahadır’ı kaybetmenin acısını yaşıyoruz”

Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Derya Akbıyık, gazeteci-yazar Ali Bahadır’ın vefatına ilişkin mesaj yayımladı.

Akbıyık, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Zonguldak’ın önemli isimlerinden gazetecilik ve televizyon alanında yaptığı çalışmalarla ve ilklerle bilinen gazeteci -yazar Ali Bahadır, tedavi görmekte olduğu BEÜ Sağlık kampüsü araştırma hastanesinde bugün sabaha karşın vefat etmiştir. Merhum Bahadır‘ın cenazesi, 6 Mart 2020 Cuma günü Hz. Ali Camii’nde öğlen namazına müteakip Asri mezarlığına defnedilecektir. Uzun yıllar Uyanış Gazetesi ile yayım hayatında olan, karasal televizyon yayınını kuran ve ilçelerde yayınlanmasını büyük meşakkatle sağlayan Ali Bahadır, Zonguldak yerel basınına ve televizyonculuğuna büyük hizmetler yapmıştır. 1943 doğumlu ve 76 yaşında olan meslek büyüğümüzü kaybetmenin acısını yaşıyoruz.

Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti (ZGC) olarak Bahadır ailesine başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Merhuma Allah’tan rahmet, mekanı cennet olsun. Geride kalanlara da sabırlar diliyoruz.”

