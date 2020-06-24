YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bayburt
  4. Akbuğa ve Çakmak’tan Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yıldız’a ziyaret

Akbuğa ve Çakmak’tan Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yıldız’a ziyaret

BAYBURT HABERLERİ  | 24.06.2020 22:52 | Son Güncelleme

İhlas Haber Ajansı (İHA) Erzincan Bölge Müdürü Ahmet Akbuğa ve Kenthaber24.com imtiyaz sahibi Hasan Çakmak, Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yaşar Yıldız’a ziyarette bulundular.Erzincan’dan gelen gazetecileri Bayburt Gazeteciler Cemiyetinde ağırlayan Yaşar Yıldız, pandemi sürecinde kentteki çalışmalar hususunda bilgi paylaşımında bulundu.Bayburt Valiliği koordinesinde Bayburt Belediyesi’nin yerel hizmetler noktasında çalışmaları ve diğer ilgili kurumların da katkılarıyla sürecin kentte en iyi şekilde idare edilmeye çalışıldığını ifade eden Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yaşar Yıldız, İHA’nın yeni Bayburt muhabiri Öznur Demir’e de başarılar temennisinde bulundu.Yıldız, genç gazetecilere meslek büyükleri olarak cemiyet nezdinde destekte bulunacaklarını kaydetti.

Akbuğa ve Çakmak’tan Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yıldız’a ziyaret

İhlas Haber Ajansı (İHA) Erzincan Bölge Müdürü Ahmet Akbuğa ve Kenthaber24.com imtiyaz sahibi Hasan Çakmak, Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yaşar Yıldız’a ziyarette bulundular.
Erzincan’dan gelen gazetecileri Bayburt Gazeteciler Cemiyetinde ağırlayan Yaşar Yıldız, pandemi sürecinde kentteki çalışmalar hususunda bilgi paylaşımında bulundu.
Bayburt Valiliği koordinesinde Bayburt Belediyesi’nin yerel hizmetler noktasında çalışmaları ve diğer ilgili kurumların da katkılarıyla sürecin kentte en iyi şekilde idare edilmeye çalışıldığını ifade eden Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yaşar Yıldız, İHA’nın yeni Bayburt muhabiri Öznur Demir’e de başarılar temennisinde bulundu.
Yıldız, genç gazetecilere meslek büyükleri olarak cemiyet nezdinde destekte bulunacaklarını kaydetti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEROyuncu aşkından ayrıldıktan iki gün sonra rol arkadaşıyla öpüşürken yakalandıOyuncu aşkından ayrıldıktan iki gün sonra rol arkadaşıyla öpüşürken yakalandı
'Ömrümde ilk defa görüyorum' dedi, ama...'Ömrümde ilk defa görüyorum' dedi, ama...

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bilecik Defterdarı görevden alındı

Bilecik Defterdarı görevden alındı

Şiir yarışmasında Türkiye birincisi oldu

Şiir yarışmasında Türkiye birincisi oldu

Duayen gazeteci hayatını kaybetti

Duayen gazeteci hayatını kaybetti

Uzunköprü Kaymakamı Erdoğan: "Yüzme havuzunu ağustos ayında hizmete açacağız"

Uzunköprü Kaymakamı Erdoğan: "Yüzme havuzunu ağustos ayında hizmete açacağız"

Vali Ali Çelik, karantina bölgesinde incelemelerde bulundu

Vali Ali Çelik, karantina bölgesinde incelemelerde bulundu

2 metre boyundaki yılanların dansı kamerada

2 metre boyundaki yılanların dansı kamerada

Bayburt Namaz Vakitleri 24 Haziran Çarşamba

İmsak
02:46
Sabah
04:43
Öğle
12:27
İkindi
16:25
Akşam
20:00
Yatsı
21:48

Bayburt Nöbetçi Eczaneler24 Haziran Çarşamba

Isık Eczanesı Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Bayburt’ta Modern Canlı Hayvan Pazarı açıldı

Bayburt’ta Modern Canlı Hayvan Pazarı açıldı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Modern hayvan pazarı açılış için gün sayıyor

Modern hayvan pazarı açılış için gün sayıyor

Rektör Coşkun’dan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesine kitap tavsiyesi

Rektör Coşkun’dan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesine kitap tavsiyesi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.