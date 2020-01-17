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  4. Akça Ailesi’nin acı günü

Akça Ailesi’nin acı günü

AYDIN HABERLERİ  | 17.01.2020 16:54 | Son Güncelleme

Ege Bölgesi’nde yaptığı yatırımlar ve istihdama olan katkıları ile bilinen Akça Holding’in Kuru Meyve İşletmeleri Genel Müdürü Melih Akça’nın babası Erbil Akça hayatını kaybetti.

Akça Ailesi’nin acı günü

Ege Bölgesi’nde yaptığı yatırımlar ve istihdama olan katkıları ile bilinen Akça Holding’in Kuru Meyve İşletmeleri Genel Müdürü Melih Akça’nın babası Erbil Akça hayatını kaybetti. Özellikle incir işletmesinin bulunduğu Aydın’ın Köşk ilçesinde eğitimden sağlığa pek çok sosyal sorumluluk projesine yoğun destek veren Melih Akça’nın babasının vefatı sevenlerini üzdü.
Bir süredir yaşlılığa bağlı rahatsızlıklarından dolayı tedavi gören Melih Akça’nın babası 80 yaşındaki Erbil Akça’nın Yarın öğlen namazına müteakip İzmir Urla İskele Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Zeytinalanı Mezarlığı’nda toprağa verileceği öğrenildi.

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