YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Trabzon
  4. Akçaabat çarşı bölgesi turizme kazandırılıyor

Akçaabat çarşı bölgesi turizme kazandırılıyor

TRABZON HABERLERİ  | 04.11.2020 17:37 | Son Güncelleme

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde çarşı bölgesinde görsel bütünlüğün sağlanması, bölge turizminin gelişmesi ve bölgenin ekonomik canlılığını artırmak amacıyla sokak sağlıklaştırma çalışmaları yapılacak.Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, ilçedeki Dürbinar Mahallesi’nde sokak sağlıklaştırma çalışmaları için ihale yapıldığını belirterek, “Dürbinar Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi üzerinde yer alan 22 adet parsel, İstiklal Caddesi üzerinde yer alan 27 adet parsel, Ayhan Kanoğlu Caddesi üzerinde yer alan 9 adet parsel yapılan ilk ihale için belirlenmiş olan alanlardır.

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde çarşı bölgesinde görsel bütünlüğün sağlanması, bölge turizminin gelişmesi ve bölgenin ekonomik canlılığını artırmak amacıyla sokak sağlıklaştırma çalışmaları yapılacak.
Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, ilçedeki Dürbinar Mahallesi’nde sokak sağlıklaştırma çalışmaları için ihale yapıldığını belirterek, “Dürbinar Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi üzerinde yer alan 22 adet parsel, İstiklal Caddesi üzerinde yer alan 27 adet parsel, Ayhan Kanoğlu Caddesi üzerinde yer alan 9 adet parsel yapılan ilk ihale için belirlenmiş olan alanlardır. Görüntü kirliliği oluşturan bina cephelerinde cephe iyileştirme, cephe yenileme, söve, boya vb. işler ile sokak zemin düzenlemesi, aydınlatma işleri yapılacaktır. Yapım işlerinin toplam maliyetinin bir kısmı Belediyemiz tarafından, bir kısmı da mülk sahipleri tarafından karşılanacaktır. Akçaabat çarşı bölgesi tarihi çok eski devirlere dayanan bir yerleşim alanı olup, günümüzde özgün mimari kimliğini kaybetmiştir. Proje kapsamında Akçaabat çarşısının geçmişten günümüze yapı cephe tipolojileri incelenmiş olup, bölgenin mimari karakterine uygun cephe elemanları, malzeme ve boya renkleri seçilmiştir. Ayrıca Mezarlık Camii önünde yer alan bölgenin Şehitler Parkı, araç yolları, kaldırım ve farklı zemin kaplamaları ile bölünmüşlüğü ortadan kaldırılarak meydanlaştırılacaktır. Görüntü kirliliğine yol açan elektrik kabloları, internet ve anten kabloları yer altına alınacaktır” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Masumlar Apartmanı dizisi oyuncularının İzmir için söyledikleri herkesi duygulandırdı Masumlar Apartmanı dizisi oyuncularının İzmir için söyledikleri herkesi duygulandırdı
Trabzon'a muhtarı vuran katil zanlısı güvenlik kamerasında!Trabzon'a muhtarı vuran katil zanlısı güvenlik kamerasında!
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Yeni Malatyaspor, Artvin Hopaspor maçının hazırlıklarına başladı
Yeni Malatyaspor, Artvin Hopaspor maçının hazırlıklarına başladı
Ukraynalı güzeller Kayseri Mantısı yaptı
Ukraynalı güzeller Kayseri Mantısı yaptı
İstanbul'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü
İstanbul'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü
İzmir depremi nedeniyle Aydın'daki Atatürk Devlet Hastanesinin idari binası kapatıldı
İzmir depremi nedeniyle Aydın'daki Atatürk Devlet Hastanesinin idari binası kapatıldı
Karabük'te bazı iş yerleri en geç 22.00'de kapanacak
Karabük'te bazı iş yerleri en geç 22.00'de kapanacak
5 yaşındaki engelli çocuk odasında ölü bulundu
5 yaşındaki engelli çocuk odasında ölü bulundu

Trabzon Namaz Vakitleri 4 Kasım Çarşamba

İmsak
05:22
Sabah
06:49
Öğle
12:10
İkindi
14:55
Akşam
17:21
Yatsı
18:42

Trabzon Nöbetçi Eczaneler 4 Kasım Çarşamba

Beşirli Eczanesi
Ortahisar
Erol Eczanesi
Ortahisar
Kardelen Eczanesi
Ortahisar
Merkez Eczanesi
Ortahisar
Akar Eczanesi
Akcaabat
Sebat Eczanesi
Akcaabat
Doğa Eczanesi
Arakli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Protokol muhtarlarla bir araya geldi
Protokol muhtarlarla bir araya geldi
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Swarm’da tanıştığı escort kadın profili dolandırıcı çıktı
Swarm’da tanıştığı escort kadın profili dolandırıcı çıktı
Trabzon Belediyesi, Tanjant Yolu Üzerine Katlı Otopark Yapacak
Trabzon Belediyesi, Tanjant Yolu Üzerine Katlı Otopark Yapacak
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.