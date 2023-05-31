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Akçaabat Sahil Park etap etap ilerliyor

31.05.2023 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde Sahil Park yenileme projesi etap etap ilerliyor.

Akçaabat Sahil Park etap etap ilerliyor

Akçaabat Belediyesince bütüncül bir yaklaşımla ele alınan ve projelendirilen Akçaabat Sahil Parkı, daha modern ve fonksiyonel bir görüntüye kavuşuyor.

Akçaabatlıların ihtiyaç ve görüşleri dikkate alınarak yenilenen Sahil Park’ta 1.Etap çalışmaları kapsamında gelinen noktada sulama sistemi yenilendi, elektrik altyapısı, kamera, kanalizasyon, doğalgaz sistemlerinin altyapıları ve sert zeminlerde modernizasyonlar yapıldı. Devam eden süreçte ise peyzaj çalışmaları, oyun grupları, oturma alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, dokuya ve mimariye uygun seyir terasları ve kafeteryalar, yöresel figür ve donatıların olduğu hatıra alanları, herkesin yararlanabileceği amfi tiyatro ve yöresel ürün satış reyonları oluşturulacak.

Akçaabat Sahil Parkının 1. etabında devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, “11 hektarlık alanı kapsayan Sahil Park yenileme işinde ilk olarak mevcut marinanın bulunduğu yere kadar olan park kısmına kadar çalışmalar yapılıyor. Projeye esas olarak hızla devam eden çalışımalar sonuçlandığında Sahil Parkımız dört mevsim canlı ve vatandaşlarımızın aktif olarak kullanabileceği bir park olacak. Sahil Parkta gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımız hızla ilerliyor. Biz de bu çalışmalar yerinde ve yakından takip ediyoruz. Yeşille mavinin kucaklaşma noktası; hemşehrilerimin denizle buluştuğu Sahil Parkımız, modern çağa uygun yüzüyle Akçaabat’a ve Akçaabatlılara hizmet edecek. Sahilimiz tamamlandığında Akçaabat’ımızın festivali başta olmak üzere birçok sanatsal ve kültürel faaliyetler burada yapılacak. Büyük organizasyonların yanında butik ve bölgesel sanat faaliyetleri için de yeni alanları burada ilçemize kazandırmış olacağız” dedi.

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