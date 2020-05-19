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Akçaabat’ta 19 Mayıs kutlaması

TRABZON HABERLERİ  | 19.05.2020 14:09 | Son Güncelleme

Akçaabat’ta 19 Mayıs Atatürk´ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle çelenk sunma töreni düzenlendi.Korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyularak, Atatürk Parkı’nda düzenlenen çelenk sunma törenine Akçaabat Kaymakamı Ramazan Kurtyemez, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Gülay, İlçe Emniyet Müdürü Fahrettin Sadullahoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tarık Akgün, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Engin Uzun, Siyasi Parti İlçe Başkanları, Sivil Toplum Kuruluşları Başkanları ve daire amirleri katıldı.Başkan Ekim, günün anlam ve önemini belirten konuşmasında 19 Mayıs 1919 Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde halkımızın bağımsızlık mücadelesinin başlangıcı, umutlarının yeşermeye başladığı ve Türk Milletinin, en zor ve en imkansız koşullarda dahi teslim olmayacağının kanıtlandığı gün olduğunu söyledi.Başkan Ekim, “Mustafa Kemal Atatürk 101 yıllık onur, 101 yıllık gurur olan 19 Mayıs 1919 Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını bu ülkenin gençlerine armağan etti.

Akçaabat’ta 19 Mayıs Atatürk´ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle çelenk sunma töreni düzenlendi.
Korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyularak, Atatürk Parkı’nda düzenlenen çelenk sunma törenine Akçaabat Kaymakamı Ramazan Kurtyemez, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Gülay, İlçe Emniyet Müdürü Fahrettin Sadullahoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tarık Akgün, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Engin Uzun, Siyasi Parti İlçe Başkanları, Sivil Toplum Kuruluşları Başkanları ve daire amirleri katıldı.
Başkan Ekim, günün anlam ve önemini belirten konuşmasında 19 Mayıs 1919 Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde halkımızın bağımsızlık mücadelesinin başlangıcı, umutlarının yeşermeye başladığı ve Türk Milletinin, en zor ve en imkansız koşullarda dahi teslim olmayacağının kanıtlandığı gün olduğunu söyledi.
Başkan Ekim, “Mustafa Kemal Atatürk 101 yıllık onur, 101 yıllık gurur olan 19 Mayıs 1919 Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını bu ülkenin gençlerine armağan etti. Özellikle Gençlerimiz başta olmak üzere Türkiye hepimizden çok şey bekliyor. Geleceğimizin teminatı Türk gençliği ve büyük Türk Milleti, tıpkı 101 yıl önce olduğu gibi bugün de, aynı heyecan ve duruşla ülkesine, demokrasiye ve Cumhuriyete hep birlikte el ele her şeyin çok güzel olacağı yaşanacak bir Türkiye inşa etmek için mücadele ederek 19 Mayıs Ruhuna sahip çıkmalıyız. Bu güzel düşüncelerle tüm halkımızın ve özellikle gençlerimizin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramının 101.yılını kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını sevgi, saygı ve minnetle anıyorum" dedi.

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