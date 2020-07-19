Akçaabat’ta Açık Hava Tiyatro Günleri başladı

Akçaabat Belediyesinin Açık Hava Tiyatro Günleri, senaryosu Dario Fo’ya ait yönetmenliğini Süleyman Sırtkaya’nın yaptığı Trabzon Sanat Tiyatrosu’nun ‘Her Hırsız Haydut Değildir’ adlı tiyatro oyunu ile başladı.

Akçaabat Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce düzenlenen Açık Hava Tiyatro Günleri, Trabzon Sanat Tiyatrosu’nun oyunuyla başladı. Programa Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Özdemir, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının başkanları, daire amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Akçaabat Sahil Park Havuzlar Meydanı’na kurulan platformda sahnelenen oyunu tiyatroseverler sosyal mesafe kurallarına göre izledi. Seyir alanına girişte seyirciler ateş ölçerle kontrol edilirken, maskesi olmayanlara da maske verildi.

Etkinlikte konuşan Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, tiyatro günlerinin ve diğer sosyal faaliyetlerin kültürel gelişmeye katkı sağlamak, insanlara toplum ve yaşam bilimi olan tiyatroyu sevdirmek, şehrin kültür ve sanat hayatını canlı tutabilmek adına düzenlendiğini belirterek, “Bu yıl birincisini düzenlediğimiz Açık Hava Tiyatro Günleri’ne 1999 yılında kurulan Akçaabat Belediye Tiyatromuzun yanı sıra, çeşitli tiyatro grupları da katılacaktır. Her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz Erol Günaydın Tiyatro Günleri malum pandemiden dolayı bu yıl iptal edilmişti. Halkımızı tiyatrodan mahrum bırakmamak için sosyal mesafe kuralları kapsamında, tedbirler dahilinde Açık Hava Tiyatro Günleri’ni tertipledik. Açık Hava Tiyatro Günlerimiz ile birlikte tiyatronun eğitici, eğlendirici, düşündürücü ve birleştirici unsurlarını sanatseverlerle buluşturmayı istiyoruz. Altı akşam devam edecek olan tiyatro günlerine tüm halkımızı bekliyoruz. Bu vesileyle böylesine büyük organizasyonu tertiplenmesinde emeği geçenlere ve katılımcı gruplarımıza şahsım ve ilçem adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Oyun sonunda Trabzon Sanat Tiyatrosu ekibine Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim plaket takdim etti. Açık Hava Tiyatro Günleri, 19 Ağustos Pazar günü Erzurum Medya Sanatevi Tiyatrosu’nun "Sokakta" adlı oyun ile devam edecek.



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