Akçaabat’ta yarı olimpik yüzme havuzunun temeli atılıyor

Akçaabat Belediyesince Yaylacık Sahilinde yapımına başlanan Yarı Olimpik Yüzme Havuzu için temel atma töreni yapılacak. Törene Gençlik ve Spor Bakan Yardımcıları, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Trabzon Milletvekili Mustafa Şen, milletvekilleri, il ve ilçe protokolünün katılması bekleniyor. Akçaabat’ta spor yapma imkanlarını artıracak ve gençleri su sporlarına teşvik edecek olan Yarı olimpik ölçülerde inşa edilecek olan havuzun, modern ekipmanlarla donatılması ve uluslararası standartlara uygun olması hedefleniyor.

Yaylacık Mahallesi Millet Bahçesi altı sahil kısmında yapılan Yarı Olimpik Yüzme Havuzunun temel atma törenine herkesi davet eden Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, 15 Eylül Cuma Günü saat 15.30’da temel atma töreninin gerçekleştirileceğini belirtti. Başkan Ekim, “ Yaylacık Mahallesi sahil kısmında söz verdiğimiz projelerden Akçaabat Spor Kompleksi Projemizin ilk adımı olan Akçaabat Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Projemiz için kollarımızı sıvadık. Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Projemiz tamamlandığında uluslararası müsabakalara ve organizasyonlara ev sahipliği edebileceğiz. Akçaabat’ımızı çok yönlü bir Spor Kompleksine kavuşturma hedefindeyiz. Akçaabat Spor Kompleksi’miz Yarı Olimpik Yüzme Havuzu haricinde Gençlik Merkezi ve spor salonundan oluşuyor. Ulusal ve uluslararası düzeyde bir marka olan Akçaabat’ımızı her geçen gün daha ileriye taşıma gayretindeyiz. İmza attığımız projelerimizin tamamını gelecek nesilleri düşünerek hayata geçiriyor, sürdürülebilir olmasına dikkat ediyoruz” dedi.



