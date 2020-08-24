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Akçadağ Belediyesi işsiz kadınlara istihdam sağlıyor

MALATYA HABERLERİ  | 24.08.2020 18:12 | Son Güncelleme

Malatya’nın Akçadağ İlçesi’nde, Akçadağ Sınırlı Sorumlu Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyesi işsiz kadınlara, ‘Eğitim, İmalat ve üretim Atölyesi’nde istihdam sağlanıyor.Akçadağ Belediyesi, sosyal sorumluluk projesi kapsamında önemli bir çalışmaya imza attığı bildirildi.

Malatya’nın Akçadağ İlçesi’nde, Akçadağ Sınırlı Sorumlu Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyesi işsiz kadınlara, ‘Eğitim, İmalat ve üretim Atölyesi’nde istihdam sağlanıyor.
Akçadağ Belediyesi, sosyal sorumluluk projesi kapsamında önemli bir çalışmaya imza attığı bildirildi. Belediye tarafından makina alımı yapılarak gerekli tadilat çalışmaları da tamamlanan Eğitim, İmalat ve üretim Atölyesi’nde üretim yapılmasına yönelik olarak Akçadağ Sınırlı Sorumlu Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyesi işsiz kadınlarımızın istihdamı sağlanmaya başlanıldı.
İşsiz kadınlara istihdam sağlamak amacıyla harekete geçen Akçadağ Belediyesi, bütçesinden Eğitim, İmalat ve üretim Atölyesi’ni üretim faaliyetlerine hazır hale getirdi. Atölyenin elektrik tesisat işleri tamamlandıktan sonra makine alımı gerçekleştirildi. 600 bin TL yatırım ile atölyeye sehpa, masa, ütü, kompresör, elektronik çift iğne makineleri, düz makineler ile flota makineleri alındı.
Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, ‘Eğitim, İmalat ve üretim Atölyesi’ni ziyaret ederek, atölye ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Başkan Kazgan yaptığı açıklamada, Akçadağ Belediyesi olarak işsiz kadınlara istihdam sağlamak adına önemli bir çalışmayı hayata geçirdiklerini ifade ederek, “Ülkemizin ve ilçemizin en büyük sorunlarından biri olan işsizlik ile mücadele noktasında Belediyemizin maddi imkanları ile tamamlaman Eğitim, İmalat ve üretim Atölyesi’nde kadınlarımız tekstil ürünleri üretimi yaparak ailelerinin geçimlerine katkıda bulunacak. Aynı zamanda, kovid-19 salgını ve devamında yeni normal dönemde uzun süre maske ve tulum ihtiyacı doğacağından bu malzemelerin üretimi de biçki-dikiş makineleriyle birlikte yapacaklar” dedi.

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