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Akçadağ Belediyesi Uluslararası Projesinin kapanışını yaptı

MALATYA HABERLERİ  | 06.02.2020 16:59 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Ağustos 2017 tarihinden bu yana yürütülmekte olan “İklim Değişikliği Alanında Ortak Çabaların Desteklenmesi Projesi” kapsamında 5 Şubat Çarşamba günü Ankara’da gerçekleştirilen kapanış programına proje içerisinde yer alan belediyelerden biri olan Akçadağ Belediyesi de katıldı.30 ay boyunca uygulanan “İklim Değişikliği Alanında Ortak Çabaların Desteklenmesi Projesi” Kapanış Konferansı ve Töreni ile sona erdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Ağustos 2017 tarihinden bu yana yürütülmekte olan “İklim Değişikliği Alanında Ortak Çabaların Desteklenmesi Projesi” kapsamında 5 Şubat Çarşamba günü Ankara’da gerçekleştirilen kapanış programına proje içerisinde yer alan belediyelerden biri olan Akçadağ Belediyesi de katıldı.
30 ay boyunca uygulanan “İklim Değişikliği Alanında Ortak Çabaların Desteklenmesi Projesi” Kapanış Konferansı ve Töreni ile sona erdi. Kapanış Konferansı ve Töreni ünlü oyuncu, senarist ve UNDP İyi Niyet Elçisi Mert Fırat’ın katılımı ve sunumu ile gerçekleşti.
Projeye ilişkin sonuçların paylaşıldığı Kapanış Konferansı ve Töreni’nde proje sonuçlarının paylaşılmasının ardından Mert Fırat’ın moderatörlüğünde bir panel gerçekleştirildi. Proje kapsamında oluşturulan İklim Değişikliği Ulusal İletişim Stratejisi ve Planı sunuldu ve 37 hibe projesinin temsilcilerinin katılımlarıyla “İklim Değişikliği Alanında Ortak Çabaların Desteklenmesi Projesi” kapsamında yürütülen yerel çabalar katılımcılar ile paylaşıldı.
Akçadağ Belediyesi’nin yürütücülüğünü gerçekleştirdiği “Akçadağ’da Sera Gazı Salınımının Azaltılması" projesiyle kapanış programına proje koordinatörü Akçadağ Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp Işık ve İletişim Uzmanı Yazı İşleri Müdürü Cihan Özdemir katıldı.
Kapanış programında gerçekleştirilen panelde Akçadağ Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp Işık, katılımcılara Akçadağ Belediyesi olarak tamamlanan projenin faaliyetleri hakkında bilgiler vererek proje sonrasında Akçadağ Belediyesi’nin imkanlarıyla faaliyetlerine devam edeceklerini belirtti.
Panel, projeye katılanların toplu fotoğraf çektirmesi sonrasında sona erdi.

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