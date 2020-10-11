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Akçadağ Jandarma Bölük Komutanı Halil Baş göreve başladı

MALATYA HABERLERİ  | 11.10.2020 13:20 | Son Güncelleme

Van’ın Başkale ilçesindeki Komando Bölük Komutanlığı görevinden Malatya’nın Akçadağ ilçesi Jandarma Bölük Komutanlığı’na Teğmen Halil Baş görevine başladı.Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen atama sonrası Akçadağ ilçesinde göreve başlayan Jandarma Teğmen Halil Baş, ekibiyle birlikte başarılı operasyon ve çalışmalara imza atmaya başladı.

Akçadağ Jandarma Bölük Komutanı Halil Baş göreve başladı

Van’ın Başkale ilçesindeki Komando Bölük Komutanlığı görevinden Malatya’nın Akçadağ ilçesi Jandarma Bölük Komutanlığı’na Teğmen Halil Baş görevine başladı.
Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen atama sonrası Akçadağ ilçesinde göreve başlayan Jandarma Teğmen Halil Baş, ekibiyle birlikte başarılı operasyon ve çalışmalara imza atmaya başladı. Teğmen Baş, kısa sürede Akçadağlıların da gönüllerini kazanırken, vatandaşlar, ‘İlçeye gelir gelmez ilçenin huzur ve güvenliği anlamında başarılı çalışmalar yapan Jandarma komutanı Halil Baş ile jandarma personeline gönülden teşekkür ediyoruz" ifadelerinde bulundular.

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