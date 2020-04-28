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Akçadağ Vefa Sosyal Destek Grubu’nda Ramazan yoğunluğu

MALATYA HABERLERİ  | 28.04.2020 13:25 | Son Güncelleme

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde, Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından bugüne kadar 4 bin 141 hizmet yapıldı.Akçadağ Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından 27 Nisan’a kadar, 245 sağlık, 34 alış veriş, 2 bin 537 para çekme ve bin 325 gıda yardımı olmak üzere toplam 4 bin 141 hizmet yapıldı.

Akçadağ Vefa Sosyal Destek Grubu’nda Ramazan yoğunluğu

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde, Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından bugüne kadar 4 bin 141 hizmet yapıldı.
Akçadağ Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından 27 Nisan’a kadar, 245 sağlık, 34 alış veriş, 2 bin 537 para çekme ve bin 325 gıda yardımı olmak üzere toplam 4 bin 141 hizmet yapıldı. Gıda yardımının Ramazan ayı dolayısıyla arttığı belirtildi.
Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından 45 personel ve 10 araç ile bu hizmetlerin yapıldığı kaydedildi.
“Evinizde kalın güvende kalın” denilerek, ihtiyaçların Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılandığı kaydedildi.
Bu arada, Akçadağ Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. yılı vesilesiyle ilçede 23 Nisan doğumlu çocukların doğum günü yaş pasta ile kutlanmıştı.

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