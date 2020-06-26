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Akçadağ yeni futbol sahasına kavuşacağı günü bekliyor

MALATYA HABERLERİ  | 26.06.2020 10:23 | Son Güncelleme

Akçadağ ilçesi yeni sahasına kavuşacağı günü bekliyor.

Akçadağ ilçesi yeni sahasına kavuşacağı günü bekliyor. Spor Bakanlığı’nın katkılarıyla her ilçeye bir saha projesi kapsamında Malatya’nın birçok ilçesi yeni sahasına kavuşurken, Akçadağ ilçesi müteahhitten kaynaklı sorun nedeniyle ağustos ayını bekliyor.
1. Amatör Küme Büyükler Ligi’nde mücadele eden Akçadağ Ankaspor ve Akçadağspor’un kullanacağı saha için yeniden ihale yoluna gidileceği ve yeni müteahhidin önümüzdeki günlerde saha yapımına başlayacağı bildirildi. Gençlik Spor Bakanlığı’nın ‘tüm ilçelere saha’ projesi kapsamında daha önce Arapgir, Hekimhan, Battalgazi, Darende, Kale Yeşilyurt ilçeleri başta olmak üzere birçok ilçeye yeni saha yapılmıştı.
Akçadağ’a yapılması planlanan futbol sahasının yeni sezona yetişeceği belirtildi.

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