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Akçadağ’da "3’ü Bir Yerde” uygulaması başladı

MALATYA HABERLERİ  | 22.02.2020 16:47 | Son Güncelleme

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde "3’ü bir yerde" uygulaması olarak bilinen yeni nüfus cüzdanı, ehliyet ve pasaport çıkarılmaya başlandı.Akçadağ Kaymakamlığı tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “3’ü Bir Yerde” uygulaması ile ilçemizde vatandaşlarımıza ehliyet, pasaport ve yeni çipli kimlik kartları tek bir yerden verilmektedir.

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde "3’ü bir yerde" uygulaması olarak bilinen yeni nüfus cüzdanı, ehliyet ve pasaport çıkarılmaya başlandı.
Akçadağ Kaymakamlığı tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “3’ü Bir Yerde” uygulaması ile ilçemizde vatandaşlarımıza ehliyet, pasaport ve yeni çipli kimlik kartları tek bir yerden verilmektedir. 17 Şubat 2020 tarihinden itibaren Akçadağ Kaymakamlığı İlçe Nüfus Müdürlüğümüzde sadece kimlik başvuruları değil aynı zamanda ehliyet ve pasaport başvuruları da alınmaya başlanmıştır” denildi.

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