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Akçadağ’da dezenfekte çalışmaları sürüyor

MALATYA HABERLERİ  | 14.04.2020 15:59 | Son Güncelleme

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde korona virüs önlemleri kapsamında dezenfekte çalışmaları sürdürülürken ekipler tarafından vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımı yapılıyor.Korona virüs (Covid-19) salgınından vatandaşları koruma tedbirleri kapsamında ilçedeki kamu kurum ve kuruluşlarına ait hizmet binalarının periyodik olarak dezenfekte edilmesi çalışmaları Kaymakamlığın koordinesinde aralıksız olarak devam ediyor.Ücretsiz maske dağıtımı da yapılıyorBu arada, Akçadağ Kaymakamlığı tarafından fırın, unlu mamulleri, eczaneler, bankalar, postane, kamu kurumlarının girişleri, uygulama noktaları gibi yerlerde vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımı yapılması için maske temin edildi.

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde korona virüs önlemleri kapsamında dezenfekte çalışmaları sürdürülürken ekipler tarafından vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımı yapılıyor.
Korona virüs (Covid-19) salgınından vatandaşları koruma tedbirleri kapsamında ilçedeki kamu kurum ve kuruluşlarına ait hizmet binalarının periyodik olarak dezenfekte edilmesi çalışmaları Kaymakamlığın koordinesinde aralıksız olarak devam ediyor.
Ücretsiz maske dağıtımı da yapılıyor
Bu arada, Akçadağ Kaymakamlığı tarafından fırın, unlu mamulleri, eczaneler, bankalar, postane, kamu kurumlarının girişleri, uygulama noktaları gibi yerlerde vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımı yapılması için maske temin edildi. Temin edilen maskeler ücretsiz olarak dağıtılıyor.
Diğer yandan, Akçadağ Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımızdan zaruri ihtiyaçları olmadıkça evlerinden dışarı çıkmamalarını ve alınan kararlara uymalarını önemle rica ediyoruz” denildi.

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