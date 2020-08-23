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Akçadağ’da düğünlerde ikram kısıtlandı

MALATYA HABERLERİ  | 23.08.2020 12:23 | Son Güncelleme

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde yeni tip korona virüs (Covid-19) vakalarının artması üzerine düğün, nişan ve mevlitlerde ikrama kısıtlama getirildi.İlçe Hıfzıssıhha Kurulu toplanarak, Covid-19 vakalarının artması üzerine bir dizi kararlar aldı.Alınan kararlar içerisinde, düğün, nişan ve mevlitlerde, kapalı ve açık alan, sokak ve mahalle içindeki organizelerde yemek ikramında bulunulmamasına karar verildi.Düğün, nişan ve mevlitler kolluk kuvvetlerine 24 saat öncesinde bildirilecek.Sözü edilen kararlara uymayanlara kanun gereği ceza kesilecek.

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde yeni tip korona virüs (Covid-19) vakalarının artması üzerine düğün, nişan ve mevlitlerde ikrama kısıtlama getirildi.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulu toplanarak, Covid-19 vakalarının artması üzerine bir dizi kararlar aldı.
Alınan kararlar içerisinde, düğün, nişan ve mevlitlerde, kapalı ve açık alan, sokak ve mahalle içindeki organizelerde yemek ikramında bulunulmamasına karar verildi.
Düğün, nişan ve mevlitler kolluk kuvvetlerine 24 saat öncesinde bildirilecek.
Sözü edilen kararlara uymayanlara kanun gereği ceza kesilecek.

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