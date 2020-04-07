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Akçadağ’da korona virüs denetimleri

MALATYA HABERLERİ  | 07.04.2020 16:29 | Son Güncelleme

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde, korona virüs önlemleri kapsamında gıda ve diğer iş yerlerinde denetimler yapıldı.Akçadağ Kaymakamlığı tarafından görevlendirilen İlçe Tarım Müdürlüğüne bağlı Gıda Mühendisleri ve Belediyeye bağlı zabıta ekipleri tarafından, İl Hıfzıssıhha kararları doğrultusunda ilçede bulunan tüm market, bakkal, çay ocağı, lokanta, fırın, eczane, kasap gibi gıda malzemesi satan iş yerleri korona virüs hastalığı ile ilgili bilgilendirilerek ürünler üzerinde denetlemelerde bulundu.Ekipler yapılan denetimlerde, ayrıca iş yeri sahiplerine, vatandaşa sağlıklı ve hijyenik ortamda hizmet sunulması gerektiği ile ilgili bilgilendirmeler yaptı.

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde, korona virüs önlemleri kapsamında gıda ve diğer iş yerlerinde denetimler yapıldı.
Akçadağ Kaymakamlığı tarafından görevlendirilen İlçe Tarım Müdürlüğüne bağlı Gıda Mühendisleri ve Belediyeye bağlı zabıta ekipleri tarafından, İl Hıfzıssıhha kararları doğrultusunda ilçede bulunan tüm market, bakkal, çay ocağı, lokanta, fırın, eczane, kasap gibi gıda malzemesi satan iş yerleri korona virüs hastalığı ile ilgili bilgilendirilerek ürünler üzerinde denetlemelerde bulundu.
Ekipler yapılan denetimlerde, ayrıca iş yeri sahiplerine, vatandaşa sağlıklı ve hijyenik ortamda hizmet sunulması gerektiği ile ilgili bilgilendirmeler yaptı.

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Botanik Eczanesi
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Ekin Eczanesi
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