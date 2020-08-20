Akçakale gümrük kapısında çalışan şoförler sistemli geçiş sırası ve park sahası istedi

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesi gümrük kapısında çalışan kamyon şoförleri, zorunlu olarak Suriye topraklarına geçmek için bekledikleri gümrük kapısında hem sistemli bir geçiş sistemi hem de park sahası için yetkililerden yardım istedi.

Barış Pınarı Harekatı’ndan sonra Suriye’nin sınır ilçesi olan Telabyad bölgesine insani geçişlerin yanı sıra hafif ticari transit geçişler de başladı. Suriye Telabyad bölgesine gıda, inşaat malzemesi ve birçok insani ihtiyaç malzemesi geçişi yapılmaya başlandı. Türkiye’den Telabyad bölgesine geçiş yapan kamyon ve tırlar, dönüşte de hububat yükleyerek Türkiye’ye dönüyor.

Akçakale gümrük kapısında çalışan kamyoncular ise, gümrük kapısının bir fırsat olduğunu ancak gümrük kapısında beklemek için saha olmayınca yetkililerle zaman zaman sorun yaşadıklarını dile getirdi. Yaklaşık 30 yıldır kamyonculuk yaptığını ve bu işte yaşlandığını dile getiren Mehmet Akça, "Buraya saha yapsınlar herkes gelsin burada sırada dursun. Millet mecbur kalıyor yolda duruyor, trafik de gelip millete ceza yazıyor. Böyle kanun mu olur. Bir de cumartesi, pazar günleri günde iki sefer bize mesai yazılıyor. Günde bir sefer mesai yazılır, iki sefer mesai yazılır mı. Gümrük sahasında pazar günleri bizlerden iki sefer mesai alınıyor. Şirketlere derdimizi anlatıyoruz onlar, ’biz bilmiyoruz’ diyorlar. Yani bizler burada sahipsiziz. Şirketlerle konuşan yok. Bir saha yapılsın bakın ne kadar geniş bir alan var. Bu alan gördüğünüz gibi hepsi müsaittir. Ya da herkes sıraya girsin Fişenge’ye kadar kuyruk olsun. Herkes bir taraftan salıyor içeri giriyor, ortada ise fakir fukara kalıyor. Torpili olan geçiyor. Torpili olmayan yirmi dört saat sırada bekliyor. Ben burada duruyorum trafik gelip ceza yazıyor. Peki nerede durayım. Burası gümrüktür nerede durayım. Bana yer göstersin orada durayım. Müsait bir yer varsa bizi orada sıraya koysunlar ve içeri koysunlar" diyerek, yetkililerden bu soruna el atmalarını istedi.

