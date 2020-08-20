YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Akçakale gümrük kapısında çalışan şoförler sistemli geçiş sırası ve park sahası istedi

Akçakale gümrük kapısında çalışan şoförler sistemli geçiş sırası ve park sahası istedi

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 20.08.2020 09:38 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesi gümrük kapısında çalışan kamyon şoförleri, zorunlu olarak Suriye topraklarına geçmek için bekledikleri gümrük kapısında hem sistemli bir geçiş sistemi hem de park sahası için yetkililerden yardım istedi.Barış Pınarı Harekatı’ndan sonra Suriye’nin sınır ilçesi olan Telabyad bölgesine insani geçişlerin yanı sıra hafif ticari transit geçişler de başladı.

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesi gümrük kapısında çalışan kamyon şoförleri, zorunlu olarak Suriye topraklarına geçmek için bekledikleri gümrük kapısında hem sistemli bir geçiş sistemi hem de park sahası için yetkililerden yardım istedi.
Barış Pınarı Harekatı’ndan sonra Suriye’nin sınır ilçesi olan Telabyad bölgesine insani geçişlerin yanı sıra hafif ticari transit geçişler de başladı. Suriye Telabyad bölgesine gıda, inşaat malzemesi ve birçok insani ihtiyaç malzemesi geçişi yapılmaya başlandı. Türkiye’den Telabyad bölgesine geçiş yapan kamyon ve tırlar, dönüşte de hububat yükleyerek Türkiye’ye dönüyor.
Akçakale gümrük kapısında çalışan kamyoncular ise, gümrük kapısının bir fırsat olduğunu ancak gümrük kapısında beklemek için saha olmayınca yetkililerle zaman zaman sorun yaşadıklarını dile getirdi. Yaklaşık 30 yıldır kamyonculuk yaptığını ve bu işte yaşlandığını dile getiren Mehmet Akça, "Buraya saha yapsınlar herkes gelsin burada sırada dursun. Millet mecbur kalıyor yolda duruyor, trafik de gelip millete ceza yazıyor. Böyle kanun mu olur. Bir de cumartesi, pazar günleri günde iki sefer bize mesai yazılıyor. Günde bir sefer mesai yazılır, iki sefer mesai yazılır mı. Gümrük sahasında pazar günleri bizlerden iki sefer mesai alınıyor. Şirketlere derdimizi anlatıyoruz onlar, ’biz bilmiyoruz’ diyorlar. Yani bizler burada sahipsiziz. Şirketlerle konuşan yok. Bir saha yapılsın bakın ne kadar geniş bir alan var. Bu alan gördüğünüz gibi hepsi müsaittir. Ya da herkes sıraya girsin Fişenge’ye kadar kuyruk olsun. Herkes bir taraftan salıyor içeri giriyor, ortada ise fakir fukara kalıyor. Torpili olan geçiyor. Torpili olmayan yirmi dört saat sırada bekliyor. Ben burada duruyorum trafik gelip ceza yazıyor. Peki nerede durayım. Burası gümrüktür nerede durayım. Bana yer göstersin orada durayım. Müsait bir yer varsa bizi orada sıraya koysunlar ve içeri koysunlar" diyerek, yetkililerden bu soruna el atmalarını istedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBu fotoğrafların aslı hiç de bildiğimiz gibi değilmiş!Bu fotoğrafların aslı hiç de bildiğimiz gibi değilmiş!
TELABYAD SINIR KAPISINA ÖSO BAYRAĞI ASILDITELABYAD SINIR KAPISINA ÖSO BAYRAĞI ASILDI

En Çok Okunan Yerel Haberler

Büyükçekmece’de kentsel dönüşüm hız kesmiyor
Büyükçekmece’de kentsel dönüşüm hız kesmiyor
Kayserispor Anthony’i kiralık gönderdi
Kayserispor Anthony’i kiralık gönderdi
SAÜ sosyal medyada birinci sırada
SAÜ sosyal medyada birinci sırada
Eskişehir'de Kovid-19 salgınına karşı yeni tedbirler alındı
Eskişehir'de Kovid-19 salgınına karşı yeni tedbirler alındı
Maltepe’de restoran ve özel eğitim merkezinde korona virüs denetimi
Maltepe’de restoran ve özel eğitim merkezinde korona virüs denetimi
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Mitchell Donald ile anlaştı
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Mitchell Donald ile anlaştı

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 20 Ağustos Perşembe

İmsak
04:11
Sabah
05:39
Öğle
12:33
İkindi
16:16
Akşam
19:18
Yatsı
20:39

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler20 Ağustos Perşembe

Burhan Eczanesi
Haliliye
Halil İbrahim Eczanesi
Haliliye
Şahin Eczanesi
Haliliye
Vereseli Abbasoğlu Eczanesi
Eyyubiye
İnalı Eczanesi
Karakopru
Ünlüsoy Eczanesi
Akcakale
Aydoğdu Eczanesi
Birecik
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Karaköprü’de yol açma çalışmaları
Karaköprü’de yol açma çalışmaları
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Vali Erin Barış Pınarı bölgesini inceledi
Vali Erin Barış Pınarı bölgesini inceledi
Suruç'ta trafik kazası: 2 ölü
Suruç'ta trafik kazası: 2 ölü
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.