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Akçakale kırsalında bozulan yollar onarılıyor

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 24.12.2020 13:57 | Son Güncelleme

Akçakale kırsalında hava koşulları nedeniyle yolarda oluşan aksaklıklar, yol yapım ekiplerinin çalışmalarıyla gideriliyor.Akçakale’nin Yazlıca Kırsal Mahallesi’nde stabilize yol çalışması yürüten ekipler, tüm mahalle içi ve bağlantı yolları tamamladı.

Akçakale kırsalında bozulan yollar onarılıyor

Akçakale kırsalında hava koşulları nedeniyle yolarda oluşan aksaklıklar, yol yapım ekiplerinin çalışmalarıyla gideriliyor.
Akçakale’nin Yazlıca Kırsal Mahallesi’nde stabilize yol çalışması yürüten ekipler, tüm mahalle içi ve bağlantı yolları tamamladı. Kışın çamurlu yollar nedeniyle ulaşımda zorlanan mahallelerde yol yapımı için Fen İşleri Müdürlüğü çalışmalarına devam ediyor. Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya da mahallede yapılan yola çalışmalarını yakından takip etti.
“Doğuda ve batıda iki şantiye çalışıyor”
İncelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Yalçınkaya, “Yılbaşına kadar kalan eksik köyleri de tamamlayıp buradaki kardeşlerimizin kışı daha huzurlu ve rahat geçirmeleri için yolların tamamını bitirdik. Köy içini ve köyün bağlantılarını tamamladık. İnşallah yakında baharla beraber köylerle ilgili çok daha farklı düşüncelerimiz var. İnşallah onları da gerçekleştireceğiz. Hedefimiz bu kalan süre içerisinde köylerin ve şehrin sorunların en asgari seviyede düşürmeye çalışıyoruz. Köylerle ilgili de doğudan batıya batıdan doğuya hepsini elden geçirip yaşanabilir, mükemmel ve huzurlu köyler oluşturma gayretimiz sürüyor” ifadelerini kullanıldı.

Akçakale kırsalında bozulan yollar onarılıyor

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